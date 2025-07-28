SeñalesSecciones
Lakkhana Boonyasethakul

MomPA

Lakkhana Boonyasethakul
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 58%
IUXMarkets-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
23 (67.64%)
Transacciones Irrentables:
11 (32.35%)
Mejor transacción:
32.95 USD
Peor transacción:
-25.76 USD
Beneficio Bruto:
302.86 USD (11 492 pips)
Pérdidas Brutas:
-129.07 USD (3 426 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (116.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
116.21 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
3.64%
Carga máxima del depósito:
2.02%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
5.37
Transacciones Largas:
24 (70.59%)
Transacciones Cortas:
10 (29.41%)
Factor de Beneficio:
2.35
Beneficio Esperado:
5.11 USD
Beneficio medio:
13.17 USD
Pérdidas medias:
-11.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-32.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-32.34 USD (3)
Crecimiento al mes:
21.49%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.66 USD
Máxima:
32.34 USD (6.38%)
Reducción relativa:
De balance:
9.06% (31.93 USD)
De fondos:
5.24% (18.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD.iux 5
XAUUSD.iux 5
EURJPY.iux 4
USDJPY.iux 4
EURUSD.iux 3
GBPUSD.iux 3
NZDUSD.iux 3
GBPJPY.iux 3
GBPAUD.iux 1
GBPNZD.iux 1
XAGUSD.iux 1
EURAUD.iux 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD.iux -10
XAUUSD.iux 48
EURJPY.iux 39
USDJPY.iux 24
EURUSD.iux 16
GBPUSD.iux -3
NZDUSD.iux 9
GBPJPY.iux -13
GBPAUD.iux 0
GBPNZD.iux 0
XAGUSD.iux 31
EURAUD.iux 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD.iux -197
XAUUSD.iux 4.8K
EURJPY.iux 441
USDJPY.iux 625
EURUSD.iux 587
GBPUSD.iux 967
NZDUSD.iux 80
GBPJPY.iux -253
GBPAUD.iux -4
GBPNZD.iux 3
XAGUSD.iux 629
EURAUD.iux 437
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +32.95 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +116.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -32.34 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "IUXMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 05:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 04:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.05 14:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
