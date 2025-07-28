シグナルセクション
MomPA
Lakkhana Boonyasethakul

MomPA

Lakkhana Boonyasethakul
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 58%
IUXMarkets-Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
23 (67.64%)
損失トレード:
11 (32.35%)
ベストトレード:
32.95 USD
最悪のトレード:
-25.76 USD
総利益:
302.86 USD (11 492 pips)
総損失:
-129.07 USD (3 426 pips)
最大連続の勝ち:
6 (116.21 USD)
最大連続利益:
116.21 USD (6)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
3.64%
最大入金額:
2.02%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
5.37
長いトレード:
24 (70.59%)
短いトレード:
10 (29.41%)
プロフィットファクター:
2.35
期待されたペイオフ:
5.11 USD
平均利益:
13.17 USD
平均損失:
-11.73 USD
最大連続の負け:
3 (-32.34 USD)
最大連続損失:
-32.34 USD (3)
月間成長:
21.49%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.66 USD
最大の:
32.34 USD (6.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.06% (31.93 USD)
エクイティによる:
5.24% (18.33 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD.iux 5
XAUUSD.iux 5
EURJPY.iux 4
USDJPY.iux 4
EURUSD.iux 3
GBPUSD.iux 3
NZDUSD.iux 3
GBPJPY.iux 3
GBPAUD.iux 1
GBPNZD.iux 1
XAGUSD.iux 1
EURAUD.iux 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD.iux -10
XAUUSD.iux 48
EURJPY.iux 39
USDJPY.iux 24
EURUSD.iux 16
GBPUSD.iux -3
NZDUSD.iux 9
GBPJPY.iux -13
GBPAUD.iux 0
GBPNZD.iux 0
XAGUSD.iux 31
EURAUD.iux 32
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD.iux -197
XAUUSD.iux 4.8K
EURJPY.iux 441
USDJPY.iux 625
EURUSD.iux 587
GBPUSD.iux 967
NZDUSD.iux 80
GBPJPY.iux -253
GBPAUD.iux -4
GBPNZD.iux 3
XAGUSD.iux 629
EURAUD.iux 437
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +32.95 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +116.21 USD
最大連続損失: -32.34 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IUXMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 05:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 04:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.05 14:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
MomPA
30 USD/月
58%
0
0
USD
474
USD
26
0%
34
67%
4%
2.34
5.11
USD
9%
1:400
