トレード:
34
利益トレード:
23 (67.64%)
損失トレード:
11 (32.35%)
ベストトレード:
32.95 USD
最悪のトレード:
-25.76 USD
総利益:
302.86 USD (11 492 pips)
総損失:
-129.07 USD (3 426 pips)
最大連続の勝ち:
6 (116.21 USD)
最大連続利益:
116.21 USD (6)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
3.64%
最大入金額:
2.02%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
5.37
長いトレード:
24 (70.59%)
短いトレード:
10 (29.41%)
プロフィットファクター:
2.35
期待されたペイオフ:
5.11 USD
平均利益:
13.17 USD
平均損失:
-11.73 USD
最大連続の負け:
3 (-32.34 USD)
最大連続損失:
-32.34 USD (3)
月間成長:
21.49%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.66 USD
最大の:
32.34 USD (6.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.06% (31.93 USD)
エクイティによる:
5.24% (18.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD.iux
|5
|XAUUSD.iux
|5
|EURJPY.iux
|4
|USDJPY.iux
|4
|EURUSD.iux
|3
|GBPUSD.iux
|3
|NZDUSD.iux
|3
|GBPJPY.iux
|3
|GBPAUD.iux
|1
|GBPNZD.iux
|1
|XAGUSD.iux
|1
|EURAUD.iux
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD.iux
|-10
|XAUUSD.iux
|48
|EURJPY.iux
|39
|USDJPY.iux
|24
|EURUSD.iux
|16
|GBPUSD.iux
|-3
|NZDUSD.iux
|9
|GBPJPY.iux
|-13
|GBPAUD.iux
|0
|GBPNZD.iux
|0
|XAGUSD.iux
|31
|EURAUD.iux
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD.iux
|-197
|XAUUSD.iux
|4.8K
|EURJPY.iux
|441
|USDJPY.iux
|625
|EURUSD.iux
|587
|GBPUSD.iux
|967
|NZDUSD.iux
|80
|GBPJPY.iux
|-253
|GBPAUD.iux
|-4
|GBPNZD.iux
|3
|XAGUSD.iux
|629
|EURAUD.iux
|437
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IUXMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
