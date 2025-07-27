- Büyüme
İşlemler:
121
Kârla kapanan işlemler:
87 (71.90%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (28.10%)
En iyi işlem:
615.73 USD
En kötü işlem:
-975.44 USD
Brüt kâr:
3 192.79 USD (1 107 219 pips)
Brüt zarar:
-2 731.61 USD (11 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (207.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
955.29 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
51.37%
Maks. mevduat yükü:
4.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
36 (29.75%)
Satış işlemleri:
85 (70.25%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
3.81 USD
Ortalama kâr:
36.70 USD
Ortalama zarar:
-80.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-179.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-975.44 USD (1)
Aylık büyüme:
0.46%
Yıllık tahmin:
5.76%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
643.73 USD
Maksimum:
1 018.17 USD (18.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.95% (2 306.90 USD)
Varlığa göre:
2.25% (234.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|32
|AUDCAD
|32
|AUDNZD
|27
|archived
|11
|XAUUSD
|8
|XTIUSD
|7
|BTCUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|17
|AUDCAD
|17
|AUDNZD
|17
|archived
|-123
|XAUUSD
|-82
|XTIUSD
|80
|BTCUSD
|536
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|1.2K
|AUDCAD
|-422
|AUDNZD
|2.3K
|archived
|0
|XAUUSD
|-3.9K
|XTIUSD
|214
|BTCUSD
|1.1M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +615.73 USD
En kötü işlem: -975 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +207.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -179.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
Seize the Ultimate Reversal Opportunity and Unlock the Profit Code for AUDCAD, NZDAUD, and CADAUD!
When the market stages a thrilling sharp decline, and when the trend comes to an abrupt end after a surge, hidden wealth opportunities are quietly emerging — the Extreme Pullback Signal has locked in the precise entry point for you! The range-bound oscillations of AUDCAD, the pulse-like movements of NZDAUD, and the strength shifts of CADAUD. These three currency pairs often brew strong reversals after extreme market conditions, and now is the perfect time to make a move!
Whether you are a conservative investor seeking steady wins or an aggressive one pursuing high returns, you can find a suitable plan:
✅ Conservative Strategy: A principal of 5000 is all it takes to start. With a light position of 0.01 lot, you can play small to win big and proceed steadily. Capture certain profits in fluctuations with controllable risks for greater peace of mind.
✅ Aggressive Strategy: A principal of 10000 starts the compound interest mode. Begin with 0.01 lot and gradually increase positions. Ride the trend to amplify profits and let every reversal become a springboard for wealth multiplication!
Don't let the fleeting market slip away. The Extreme Pullback Signal helps you stay one step ahead in the ups and downs. Join now to unlock new profit-making ways from the reversals of these three currency pairs!
