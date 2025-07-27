SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Limitreversal
Tao He

Limitreversal

Tao He
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
FBS-Real-6
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
121
Kârla kapanan işlemler:
87 (71.90%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (28.10%)
En iyi işlem:
615.73 USD
En kötü işlem:
-975.44 USD
Brüt kâr:
3 192.79 USD (1 107 219 pips)
Brüt zarar:
-2 731.61 USD (11 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (207.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
955.29 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
51.37%
Maks. mevduat yükü:
4.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
36 (29.75%)
Satış işlemleri:
85 (70.25%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
3.81 USD
Ortalama kâr:
36.70 USD
Ortalama zarar:
-80.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-179.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-975.44 USD (1)
Aylık büyüme:
0.46%
Yıllık tahmin:
5.76%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
643.73 USD
Maksimum:
1 018.17 USD (18.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.95% (2 306.90 USD)
Varlığa göre:
2.25% (234.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 32
AUDCAD 32
AUDNZD 27
archived 11
XAUUSD 8
XTIUSD 7
BTCUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 17
AUDCAD 17
AUDNZD 17
archived -123
XAUUSD -82
XTIUSD 80
BTCUSD 536
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 1.2K
AUDCAD -422
AUDNZD 2.3K
archived 0
XAUUSD -3.9K
XTIUSD 214
BTCUSD 1.1M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +615.73 USD
En kötü işlem: -975 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +207.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -179.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
107 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Seize the Ultimate Reversal Opportunity and Unlock the Profit Code for AUDCAD, NZDAUD, and CADAUD!
When the market stages a thrilling sharp decline, and when the trend comes to an abrupt end after a surge, hidden wealth opportunities are quietly emerging — the Extreme Pullback Signal has locked in the precise entry point for you! The range-bound oscillations of AUDCAD, the pulse-like movements of NZDAUD, and the strength shifts of CADAUD. These three currency pairs often brew strong reversals after extreme market conditions, and now is the perfect time to make a move!
Whether you are a conservative investor seeking steady wins or an aggressive one pursuing high returns, you can find a suitable plan:
 Conservative Strategy: A principal of 5000 is all it takes to start. With a light position of 0.01 lot, you can play small to win big and proceed steadily. Capture certain profits in fluctuations with controllable risks for greater peace of mind.
 Aggressive Strategy: A principal of 10000 starts the compound interest mode. Begin with 0.01 lot and gradually increase positions. Ride the trend to amplify profits and let every reversal become a springboard for wealth multiplication!
Don't let the fleeting market slip away. The Extreme Pullback Signal helps you stay one step ahead in the ups and downs. Join now to unlock new profit-making ways from the reversals of these three currency pairs!



İnceleme yok
2025.09.15 21:22
Share of trading days is too low
2025.08.26 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 13:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 03:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.09 12:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.09 12:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Limitreversal
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
10K
USD
18
90%
121
71%
51%
1.16
3.81
USD
19%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.