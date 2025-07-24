- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
112
Kârla kapanan işlemler:
57 (50.89%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (49.11%)
En iyi işlem:
52.82 USD
En kötü işlem:
-39.14 USD
Brüt kâr:
1 360.74 USD (71 451 pips)
Brüt zarar:
-978.98 USD (48 922 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (156.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
156.30 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
58.01%
Maks. mevduat yükü:
14.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
3.57
Alış işlemleri:
56 (50.00%)
Satış işlemleri:
56 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
3.41 USD
Ortalama kâr:
23.87 USD
Ortalama zarar:
-17.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-82.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.44 USD (4)
Aylık büyüme:
38.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.50 USD
Maksimum:
106.88 USD (11.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.25% (82.44 USD)
Varlığa göre:
6.59% (34.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|69
|XAUUSD
|42
|BTCUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|282
|XAUUSD
|100
|BTCUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|14K
|XAUUSD
|5K
|BTCUSD
|3.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
İnceleme yok
