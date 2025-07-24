SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Angel Trader
Nyoman Astika

Angel Trader

Nyoman Astika
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 80%
OctaFX-Real2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
112
Kârla kapanan işlemler:
57 (50.89%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (49.11%)
En iyi işlem:
52.82 USD
En kötü işlem:
-39.14 USD
Brüt kâr:
1 360.74 USD (71 451 pips)
Brüt zarar:
-978.98 USD (48 922 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (156.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
156.30 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
58.01%
Maks. mevduat yükü:
14.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
3.57
Alış işlemleri:
56 (50.00%)
Satış işlemleri:
56 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
3.41 USD
Ortalama kâr:
23.87 USD
Ortalama zarar:
-17.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-82.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.44 USD (4)
Aylık büyüme:
38.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.50 USD
Maksimum:
106.88 USD (11.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.25% (82.44 USD)
Varlığa göre:
6.59% (34.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 69
XAUUSD 42
BTCUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 282
XAUUSD 100
BTCUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 14K
XAUUSD 5K
BTCUSD 3.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.82 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +156.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.49 × 440
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
İnceleme yok
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 09:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.13 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 18:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 20:41
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 16:27
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 17:27
Share of trading days is too low
2025.07.25 17:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.25 16:20
Share of trading days is too low
2025.07.25 16:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.24 19:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 19:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 19:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.24 19:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 19:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Angel Trader
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
859
USD
10
0%
112
50%
58%
1.38
3.41
USD
13%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.