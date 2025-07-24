- Crescita
Trade:
112
Profit Trade:
57 (50.89%)
Loss Trade:
55 (49.11%)
Best Trade:
52.82 USD
Worst Trade:
-39.14 USD
Profitto lordo:
1 360.74 USD (71 451 pips)
Perdita lorda:
-978.98 USD (48 922 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (156.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.30 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
58.01%
Massimo carico di deposito:
14.13%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
3.57
Long Trade:
56 (50.00%)
Short Trade:
56 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
3.41 USD
Profitto medio:
23.87 USD
Perdita media:
-17.80 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-82.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.44 USD (4)
Crescita mensile:
38.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.50 USD
Massimale:
106.88 USD (11.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.25% (82.44 USD)
Per equità:
6.59% (34.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|69
|XAUUSD
|42
|BTCUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|282
|XAUUSD
|100
|BTCUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|14K
|XAUUSD
|5K
|BTCUSD
|3.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
Non ci sono recensioni
