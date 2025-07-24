SegnaliSezioni
Nyoman Astika

Angel Trader

Nyoman Astika
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 80%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
112
Profit Trade:
57 (50.89%)
Loss Trade:
55 (49.11%)
Best Trade:
52.82 USD
Worst Trade:
-39.14 USD
Profitto lordo:
1 360.74 USD (71 451 pips)
Perdita lorda:
-978.98 USD (48 922 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (156.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.30 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
58.01%
Massimo carico di deposito:
14.13%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
3.57
Long Trade:
56 (50.00%)
Short Trade:
56 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
3.41 USD
Profitto medio:
23.87 USD
Perdita media:
-17.80 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-82.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.44 USD (4)
Crescita mensile:
38.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.50 USD
Massimale:
106.88 USD (11.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.25% (82.44 USD)
Per equità:
6.59% (34.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 69
XAUUSD 42
BTCUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 282
XAUUSD 100
BTCUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 14K
XAUUSD 5K
BTCUSD 3.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.49 × 440
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
Non ci sono recensioni
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 09:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.13 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 18:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 20:41
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 16:27
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 17:27
Share of trading days is too low
2025.07.25 17:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.25 16:20
Share of trading days is too low
2025.07.25 16:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.24 19:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 19:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 19:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.24 19:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 19:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
