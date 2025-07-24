СигналыРазделы
Nyoman Astika

Angel Trader

Nyoman Astika
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 81%
OctaFX-Real2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
271
Прибыльных трейдов:
128 (47.23%)
Убыточных трейдов:
143 (52.77%)
Лучший трейд:
100.48 USD
Худший трейд:
-100.60 USD
Общая прибыль:
4 215.02 USD (214 130 pips)
Общий убыток:
-3 670.18 USD (187 775 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (224.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
224.72 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
54.37%
Макс. загрузка депозита:
27.95%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
150 (55.35%)
Коротких трейдов:
121 (44.65%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
2.01 USD
Средняя прибыль:
32.93 USD
Средний убыток:
-25.67 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-186.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-190.86 USD (4)
Прирост в месяц:
-9.91%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.50 USD
Максимальная:
493.33 USD (35.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.91% (493.33 USD)
По эквити:
13.70% (64.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 165
XAUUSD 105
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 273
XAUUSD 272
BTCUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 14K
XAUUSD 9.3K
BTCUSD 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +100.48 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +224.72 USD
Макс. убыток в серии: -186.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.49 × 440
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
Нет отзывов
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 16:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 11:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 19:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Копировать

