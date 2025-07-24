- Прирост
Всего трейдов:
271
Прибыльных трейдов:
128 (47.23%)
Убыточных трейдов:
143 (52.77%)
Лучший трейд:
100.48 USD
Худший трейд:
-100.60 USD
Общая прибыль:
4 215.02 USD (214 130 pips)
Общий убыток:
-3 670.18 USD (187 775 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (224.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
224.72 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
54.37%
Макс. загрузка депозита:
27.95%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
150 (55.35%)
Коротких трейдов:
121 (44.65%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
2.01 USD
Средняя прибыль:
32.93 USD
Средний убыток:
-25.67 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-186.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-190.86 USD (4)
Прирост в месяц:
-9.91%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.50 USD
Максимальная:
493.33 USD (35.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.91% (493.33 USD)
По эквити:
13.70% (64.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|165
|XAUUSD
|105
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|273
|XAUUSD
|272
|BTCUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|14K
|XAUUSD
|9.3K
|BTCUSD
|3.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +100.48 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +224.72 USD
Макс. убыток в серии: -186.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
Нет отзывов
