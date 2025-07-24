SeñalesSecciones
Nyoman Astika

Angel Trader

Nyoman Astika
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 28%
OctaFX-Real2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
274
Transacciones Rentables:
128 (46.71%)
Transacciones Irrentables:
146 (53.28%)
Mejor transacción:
100.48 USD
Peor transacción:
-100.60 USD
Beneficio Bruto:
4 215.02 USD (214 130 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 793.54 USD (193 942 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (224.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
224.72 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
55.69%
Carga máxima del depósito:
27.95%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.85
Transacciones Largas:
152 (55.47%)
Transacciones Cortas:
122 (44.53%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
1.54 USD
Beneficio medio:
32.93 USD
Pérdidas medias:
-25.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-186.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-190.86 USD (4)
Crecimiento al mes:
-36.85%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.50 USD
Máxima:
493.33 USD (35.64%)
Reducción relativa:
De balance:
62.91% (493.33 USD)
De fondos:
13.70% (64.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100 166
XAUUSD 107
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100 258
XAUUSD 163
BTCUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100 13K
XAUUSD 3.9K
BTCUSD 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +100.48 USD
Peor transacción: -101 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +224.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -186.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.49 × 440
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 16:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 11:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 19:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
