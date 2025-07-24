- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
274
Transacciones Rentables:
128 (46.71%)
Transacciones Irrentables:
146 (53.28%)
Mejor transacción:
100.48 USD
Peor transacción:
-100.60 USD
Beneficio Bruto:
4 215.02 USD (214 130 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 793.54 USD (193 942 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (224.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
224.72 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
55.69%
Carga máxima del depósito:
27.95%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.85
Transacciones Largas:
152 (55.47%)
Transacciones Cortas:
122 (44.53%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
1.54 USD
Beneficio medio:
32.93 USD
Pérdidas medias:
-25.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-186.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-190.86 USD (4)
Crecimiento al mes:
-36.85%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.50 USD
Máxima:
493.33 USD (35.64%)
Reducción relativa:
De balance:
62.91% (493.33 USD)
De fondos:
13.70% (64.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|166
|XAUUSD
|107
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|258
|XAUUSD
|163
|BTCUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|13K
|XAUUSD
|3.9K
|BTCUSD
|3.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
No hay comentarios
