Nyoman Astika

Angel Trader

Nyoman Astika
可靠性
22
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 51%
OctaFX-Real2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
272
盈利交易:
128 (47.05%)
亏损交易:
144 (52.94%)
最好交易:
100.48 USD
最差交易:
-100.60 USD
毛利:
4 215.02 USD (214 130 pips)
毛利亏损:
-3 740.38 USD (191 284 pips)
最大连续赢利:
4 (224.72 USD)
最大连续盈利:
224.72 USD (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
54.37%
最大入金加载:
27.95%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.96
长期交易:
150 (55.15%)
短期交易:
122 (44.85%)
利润因子:
1.13
预期回报:
1.74 USD
平均利润:
32.93 USD
平均损失:
-25.97 USD
最大连续失误:
6 (-186.06 USD)
最大连续亏损:
-190.86 USD (4)
每月增长:
-27.04%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.50 USD
最大值:
493.33 USD (35.64%)
相对跌幅:
结余:
62.91% (493.33 USD)
净值:
13.70% (64.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100 165
XAUUSD 106
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100 273
XAUUSD 202
BTCUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100 14K
XAUUSD 5.8K
BTCUSD 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +100.48 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +224.72 USD
最大连续亏损: -186.06 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.49 × 440
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 16:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 11:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 19:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
