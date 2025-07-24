- 成长
交易:
272
盈利交易:
128 (47.05%)
亏损交易:
144 (52.94%)
最好交易:
100.48 USD
最差交易:
-100.60 USD
毛利:
4 215.02 USD (214 130 pips)
毛利亏损:
-3 740.38 USD (191 284 pips)
最大连续赢利:
4 (224.72 USD)
最大连续盈利:
224.72 USD (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
54.37%
最大入金加载:
27.95%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.96
长期交易:
150 (55.15%)
短期交易:
122 (44.85%)
利润因子:
1.13
预期回报:
1.74 USD
平均利润:
32.93 USD
平均损失:
-25.97 USD
最大连续失误:
6 (-186.06 USD)
最大连续亏损:
-190.86 USD (4)
每月增长:
-27.04%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.50 USD
最大值:
493.33 USD (35.64%)
相对跌幅:
结余:
62.91% (493.33 USD)
净值:
13.70% (64.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|165
|XAUUSD
|106
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|273
|XAUUSD
|202
|BTCUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|14K
|XAUUSD
|5.8K
|BTCUSD
|3.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
最好交易: +100.48 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +224.72 USD
最大连续亏损: -186.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
