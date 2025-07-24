SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Angel Trader
Nyoman Astika

Angel Trader

Nyoman Astika
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 63%
OctaFX-Real2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
275
Gewinntrades:
129 (46.90%)
Verlusttrades:
146 (53.09%)
Bester Trade:
100.48 USD
Schlechtester Trade:
-100.60 USD
Bruttoprofit:
4 297.30 USD (218 243 pips)
Bruttoverlust:
-3 793.54 USD (193 942 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (224.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
224.72 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
55.69%
Max deposit load:
27.95%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
1.02
Long-Positionen:
152 (55.27%)
Short-Positionen:
123 (44.73%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
1.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-186.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-190.86 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-20.96%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.50 USD
Maximaler:
493.33 USD (35.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
62.91% (493.33 USD)
Kapital:
14.66% (43.76 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 166
XAUUSD 108
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 258
XAUUSD 245
BTCUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 13K
XAUUSD 8K
BTCUSD 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +100.48 USD
Schlechtester Trade: -101 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +224.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -186.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.49 × 440
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
Keine Bewertungen
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 16:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 11:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 19:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
