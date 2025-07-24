- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
275
Gewinntrades:
129 (46.90%)
Verlusttrades:
146 (53.09%)
Bester Trade:
100.48 USD
Schlechtester Trade:
-100.60 USD
Bruttoprofit:
4 297.30 USD (218 243 pips)
Bruttoverlust:
-3 793.54 USD (193 942 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (224.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
224.72 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
55.69%
Max deposit load:
27.95%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
1.02
Long-Positionen:
152 (55.27%)
Short-Positionen:
123 (44.73%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
1.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-186.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-190.86 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-20.96%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.50 USD
Maximaler:
493.33 USD (35.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
62.91% (493.33 USD)
Kapital:
14.66% (43.76 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|166
|XAUUSD
|108
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|258
|XAUUSD
|245
|BTCUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|13K
|XAUUSD
|8K
|BTCUSD
|3.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +100.48 USD
Schlechtester Trade: -101 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +224.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -186.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
63%
0
0
USD
USD
381
USD
USD
23
0%
275
46%
56%
1.13
1.83
USD
USD
63%
1:500