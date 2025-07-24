- 成長
トレード:
274
利益トレード:
128 (46.71%)
損失トレード:
146 (53.28%)
ベストトレード:
100.48 USD
最悪のトレード:
-100.60 USD
総利益:
4 215.02 USD (214 130 pips)
総損失:
-3 793.54 USD (193 942 pips)
最大連続の勝ち:
4 (224.72 USD)
最大連続利益:
224.72 USD (4)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
55.69%
最大入金額:
27.95%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.85
長いトレード:
152 (55.47%)
短いトレード:
122 (44.53%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
1.54 USD
平均利益:
32.93 USD
平均損失:
-25.98 USD
最大連続の負け:
6 (-186.06 USD)
最大連続損失:
-190.86 USD (4)
月間成長:
-36.85%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.50 USD
最大の:
493.33 USD (35.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
62.91% (493.33 USD)
エクイティによる:
13.70% (64.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|166
|XAUUSD
|107
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|258
|XAUUSD
|163
|BTCUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|13K
|XAUUSD
|3.9K
|BTCUSD
|3.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +100.48 USD
最悪のトレード: -101 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +224.72 USD
最大連続損失: -186.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
レビューなし
