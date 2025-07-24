シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Angel Trader
Nyoman Astika

Angel Trader

Nyoman Astika
レビュー0件
信頼性
23週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 28%
OctaFX-Real2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
274
利益トレード:
128 (46.71%)
損失トレード:
146 (53.28%)
ベストトレード:
100.48 USD
最悪のトレード:
-100.60 USD
総利益:
4 215.02 USD (214 130 pips)
総損失:
-3 793.54 USD (193 942 pips)
最大連続の勝ち:
4 (224.72 USD)
最大連続利益:
224.72 USD (4)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
55.69%
最大入金額:
27.95%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.85
長いトレード:
152 (55.47%)
短いトレード:
122 (44.53%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
1.54 USD
平均利益:
32.93 USD
平均損失:
-25.98 USD
最大連続の負け:
6 (-186.06 USD)
最大連続損失:
-190.86 USD (4)
月間成長:
-36.85%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.50 USD
最大の:
493.33 USD (35.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
62.91% (493.33 USD)
エクイティによる:
13.70% (64.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 166
XAUUSD 107
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 258
XAUUSD 163
BTCUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 13K
XAUUSD 3.9K
BTCUSD 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +100.48 USD
最悪のトレード: -101 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +224.72 USD
最大連続損失: -186.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.49 × 440
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
レビューなし
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 16:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 11:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 19:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Angel Trader
30 USD/月
28%
0
0
USD
298
USD
23
0%
274
46%
56%
1.11
1.54
USD
63%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください