Nyoman Astika

Angel Trader

Nyoman Astika
0 comentários
Confiabilidade
23 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 28%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
274
Negociações com lucro:
128 (46.71%)
Negociações com perda:
146 (53.28%)
Melhor negociação:
100.48 USD
Pior negociação:
-100.60 USD
Lucro bruto:
4 215.02 USD (214 130 pips)
Perda bruta:
-3 793.54 USD (193 942 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (224.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
224.72 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
55.69%
Depósito máximo carregado:
27.95%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.85
Negociações longas:
152 (55.47%)
Negociações curtas:
122 (44.53%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
1.54 USD
Lucro médio:
32.93 USD
Perda média:
-25.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-186.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-190.86 USD (4)
Crescimento mensal:
-36.85%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.50 USD
Máximo:
493.33 USD (35.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
62.91% (493.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.70% (64.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 166
XAUUSD 107
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 258
XAUUSD 163
BTCUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 13K
XAUUSD 3.9K
BTCUSD 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +100.48 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +224.72 USD
Máxima perda consecutiva: -186.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.49 × 440
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
Sem comentários
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 16:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 11:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 19:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
