- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
274
Negociações com lucro:
128 (46.71%)
Negociações com perda:
146 (53.28%)
Melhor negociação:
100.48 USD
Pior negociação:
-100.60 USD
Lucro bruto:
4 215.02 USD (214 130 pips)
Perda bruta:
-3 793.54 USD (193 942 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (224.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
224.72 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
55.69%
Depósito máximo carregado:
27.95%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.85
Negociações longas:
152 (55.47%)
Negociações curtas:
122 (44.53%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
1.54 USD
Lucro médio:
32.93 USD
Perda média:
-25.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-186.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-190.86 USD (4)
Crescimento mensal:
-36.85%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.50 USD
Máximo:
493.33 USD (35.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
62.91% (493.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.70% (64.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|166
|XAUUSD
|107
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|258
|XAUUSD
|163
|BTCUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|13K
|XAUUSD
|3.9K
|BTCUSD
|3.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +100.48 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +224.72 USD
Máxima perda consecutiva: -186.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
28%
0
0
USD
USD
298
USD
USD
23
0%
274
46%
56%
1.11
1.54
USD
USD
63%
1:500