리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN 0.00 × 2 Tickmill-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real25 0.42 × 367 VantageInternational-Live 6 1.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-2 1.19 × 479 BDSwissGlobal-Server01 1.34 × 220 OctaFX-Real2 1.49 × 440 ICMarketsSC-MT5-4 1.55 × 53 Alpari-MT5 1.80 × 284 OctaFX-Real 2.04 × 113 FusionMarkets-Live 2.45 × 83 ICMarketsSC-MT5 3.18 × 100 CapitalPointTrading-MT5-4 3.63 × 19 ZeroMarkets-Live 5.59 × 310 Pepperstone-MT5-Live01 6.00 × 1 XMTrading-MT5 3 6.39 × 292 FBS-Real 7.25 × 4 Exness-MT5Real24 7.45 × 22 RoboForex-Pro 8.37 × 486 Deriv-Server 10.67 × 6 FXGT-Live 14.72 × 318 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오