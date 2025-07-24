- 자본
- 축소
트레이드:
286
이익 거래:
132 (46.15%)
손실 거래:
154 (53.85%)
최고의 거래:
100.48 USD
최악의 거래:
-100.60 USD
총 수익:
4 388.74 USD (222 815 pips)
총 손실:
-4 114.76 USD (209 999 pips)
연속 최대 이익:
4 (224.72 USD)
연속 최대 이익:
224.72 USD (4)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
57.80%
최대 입금량:
31.11%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.42
롱(주식매수):
159 (55.59%)
숏(주식차입매도):
127 (44.41%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.96 USD
평균 이익:
33.25 USD
평균 손실:
-26.72 USD
연속 최대 손실:
6 (-186.06 USD)
연속 최대 손실:
-190.86 USD (4)
월별 성장률:
-58.04%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.50 USD
최대한의:
653.43 USD (47.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
83.32% (653.43 USD)
자본금별:
20.31% (75.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|172
|XAUUSD
|113
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|294
|XAUUSD
|-20
|BTCUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|15K
|XAUUSD
|-5.3K
|BTCUSD
|3.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +100.48 USD
최악의 거래: -101 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +224.72 USD
연속 최대 손실: -186.06 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Intraday transaction by following probability strategy for closing monthly not focus one day .
Kindly to use proper money management .
