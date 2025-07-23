SinyallerBölümler
Hock Guan Koh

Forex Specialist

Hock Guan Koh
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
47 (79.66%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (20.34%)
En iyi işlem:
121.27 SGD
En kötü işlem:
-31.26 SGD
Brüt kâr:
560.29 SGD (25 919 pips)
Brüt zarar:
-133.57 SGD (6 519 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (73.95 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
224.03 SGD (5)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
97.64%
Maks. mevduat yükü:
5.91%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
13.63
Alış işlemleri:
26 (44.07%)
Satış işlemleri:
33 (55.93%)
Kâr faktörü:
4.19
Beklenen getiri:
7.23 SGD
Ortalama kâr:
11.92 SGD
Ortalama zarar:
-11.13 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-31.26 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.26 SGD (1)
Aylık büyüme:
9.74%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.00 SGD
Maksimum:
31.31 SGD (0.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.94% (31.36 SGD)
Varlığa göre:
25.42% (254.06 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 26
USDCHF 11
EURUSD 9
AUDUSD 8
USDJPY 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 78
USDCHF 45
EURUSD 131
AUDUSD 27
USDJPY 53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 7.1K
USDCHF 3.7K
EURUSD 4.1K
AUDUSD 2.2K
USDJPY 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +121.27 SGD
En kötü işlem: -31 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +73.95 SGD
Maksimum ardışık zarar: -31.26 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1
0.00 × 22
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.40 × 10
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 175
VantageInternational-Live 4
0.70 × 90
TitanFX-MT5-01
0.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 7621
ICMarketsSC-MT5-4
0.88 × 4886
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.09 × 32
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real5
1.14 × 35
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 160
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real31
1.85 × 39
37 daha fazla...
Any Question Telegram Me https://t.me/RealKohHG


İnceleme yok
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 18:29 2025.07.24 18:29:57  

I have withdraw some passive income $85.97 from this signal to maintain $10,000 in this account

2025.07.24 13:06
Share of trading days is too low
2025.07.24 13:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 16:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
