- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
47 (79.66%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (20.34%)
En iyi işlem:
121.27 SGD
En kötü işlem:
-31.26 SGD
Brüt kâr:
560.29 SGD (25 919 pips)
Brüt zarar:
-133.57 SGD (6 519 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (73.95 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
224.03 SGD (5)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
97.64%
Maks. mevduat yükü:
5.91%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
13.63
Alış işlemleri:
26 (44.07%)
Satış işlemleri:
33 (55.93%)
Kâr faktörü:
4.19
Beklenen getiri:
7.23 SGD
Ortalama kâr:
11.92 SGD
Ortalama zarar:
-11.13 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-31.26 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.26 SGD (1)
Aylık büyüme:
9.74%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.00 SGD
Maksimum:
31.31 SGD (0.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.94% (31.36 SGD)
Varlığa göre:
25.42% (254.06 SGD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|26
|USDCHF
|11
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|78
|USDCHF
|45
|EURUSD
|131
|AUDUSD
|27
|USDJPY
|53
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|7.1K
|USDCHF
|3.7K
|EURUSD
|4.1K
|AUDUSD
|2.2K
|USDJPY
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +121.27 SGD
En kötü işlem: -31 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +73.95 SGD
Maksimum ardışık zarar: -31.26 SGD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.40 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 175
|
VantageInternational-Live 4
|0.70 × 90
|
TitanFX-MT5-01
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 7621
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.88 × 4886
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.09 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
Exness-MT5Real5
|1.14 × 35
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 160
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
Exness-MT5Real31
|1.85 × 39
İnceleme yok
I have withdraw some passive income $85.97 from this signal to maintain $10,000 in this account
