SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Forex Specialist
Hock Guan Koh

Forex Specialist

Hock Guan Koh
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
47 (79.66%)
Perte trades:
12 (20.34%)
Meilleure transaction:
121.27 SGD
Pire transaction:
-31.26 SGD
Bénéfice brut:
560.29 SGD (25 919 pips)
Perte brute:
-133.57 SGD (6 519 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (73.95 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
224.03 SGD (5)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
97.64%
Charge de dépôt maximale:
5.91%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
13.63
Longs trades:
26 (44.07%)
Courts trades:
33 (55.93%)
Facteur de profit:
4.19
Rendement attendu:
7.23 SGD
Bénéfice moyen:
11.92 SGD
Perte moyenne:
-11.13 SGD
Pertes consécutives maximales:
1 (-31.26 SGD)
Perte consécutive maximale:
-31.26 SGD (1)
Croissance mensuelle:
9.74%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.00 SGD
Maximal:
31.31 SGD (0.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.94% (31.36 SGD)
Par fonds propres:
25.42% (254.06 SGD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 26
USDCHF 11
EURUSD 9
AUDUSD 8
USDJPY 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 78
USDCHF 45
EURUSD 131
AUDUSD 27
USDJPY 53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 7.1K
USDCHF 3.7K
EURUSD 4.1K
AUDUSD 2.2K
USDJPY 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +121.27 SGD
Pire transaction: -31 SGD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +73.95 SGD
Perte consécutive maximale: -31.26 SGD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Opogroup-Server1
0.00 × 22
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.40 × 10
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 175
VantageInternational-Live 4
0.70 × 90
TitanFX-MT5-01
0.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 7621
ICMarketsSC-MT5-4
0.88 × 4880
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.09 × 32
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real5
1.14 × 35
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 160
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real31
1.85 × 39
37 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Any Question Telegram Me https://t.me/RealKohHG


Aucun avis
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 18:29 2025.07.24 18:29:57  

I have withdraw some passive income $85.97 from this signal to maintain $10,000 in this account

2025.07.24 13:06
Share of trading days is too low
2025.07.24 13:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 16:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Forex Specialist
30 USD par mois
26%
0
0
USD
1.2K
SGD
9
96%
59
79%
98%
4.19
7.23
SGD
25%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.