SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Forex Specialist
Hock Guan Koh

Forex Specialist

Hock Guan Koh
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
47 (79.66%)
Loss Trade:
12 (20.34%)
Best Trade:
121.27 SGD
Worst Trade:
-31.26 SGD
Profitto lordo:
560.29 SGD (25 919 pips)
Perdita lorda:
-133.57 SGD (6 519 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (73.95 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
224.03 SGD (5)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
97.64%
Massimo carico di deposito:
5.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
13.63
Long Trade:
26 (44.07%)
Short Trade:
33 (55.93%)
Fattore di profitto:
4.19
Profitto previsto:
7.23 SGD
Profitto medio:
11.92 SGD
Perdita media:
-11.13 SGD
Massime perdite consecutive:
1 (-31.26 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-31.26 SGD (1)
Crescita mensile:
9.74%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.00 SGD
Massimale:
31.31 SGD (0.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.94% (31.36 SGD)
Per equità:
25.42% (254.06 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 26
USDCHF 11
EURUSD 9
AUDUSD 8
USDJPY 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 78
USDCHF 45
EURUSD 131
AUDUSD 27
USDJPY 53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 7.1K
USDCHF 3.7K
EURUSD 4.1K
AUDUSD 2.2K
USDJPY 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +121.27 SGD
Worst Trade: -31 SGD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +73.95 SGD
Massima perdita consecutiva: -31.26 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Opogroup-Server1
0.00 × 22
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.40 × 10
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 175
VantageInternational-Live 4
0.70 × 90
TitanFX-MT5-01
0.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 7621
ICMarketsSC-MT5-4
0.88 × 4886
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.09 × 32
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real5
1.14 × 35
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 160
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real31
1.85 × 39
37 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Any Question Telegram Me https://t.me/RealKohHG


Non ci sono recensioni
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 18:29 2025.07.24 18:29:57  

I have withdraw some passive income $85.97 from this signal to maintain $10,000 in this account

2025.07.24 13:06
Share of trading days is too low
2025.07.24 13:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 16:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Forex Specialist
30USD al mese
26%
0
0
USD
1.2K
SGD
9
96%
59
79%
98%
4.19
7.23
SGD
25%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.