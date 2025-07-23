- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
47 (79.66%)
Loss Trade:
12 (20.34%)
Best Trade:
121.27 SGD
Worst Trade:
-31.26 SGD
Profitto lordo:
560.29 SGD (25 919 pips)
Perdita lorda:
-133.57 SGD (6 519 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (73.95 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
224.03 SGD (5)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
97.64%
Massimo carico di deposito:
5.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
13.63
Long Trade:
26 (44.07%)
Short Trade:
33 (55.93%)
Fattore di profitto:
4.19
Profitto previsto:
7.23 SGD
Profitto medio:
11.92 SGD
Perdita media:
-11.13 SGD
Massime perdite consecutive:
1 (-31.26 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-31.26 SGD (1)
Crescita mensile:
9.74%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.00 SGD
Massimale:
31.31 SGD (0.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.94% (31.36 SGD)
Per equità:
25.42% (254.06 SGD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|26
|USDCHF
|11
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|78
|USDCHF
|45
|EURUSD
|131
|AUDUSD
|27
|USDJPY
|53
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|7.1K
|USDCHF
|3.7K
|EURUSD
|4.1K
|AUDUSD
|2.2K
|USDJPY
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +121.27 SGD
Worst Trade: -31 SGD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +73.95 SGD
Massima perdita consecutiva: -31.26 SGD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.40 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 175
|
VantageInternational-Live 4
|0.70 × 90
|
TitanFX-MT5-01
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 7621
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.88 × 4886
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.09 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
Exness-MT5Real5
|1.14 × 35
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 160
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
Exness-MT5Real31
|1.85 × 39
Any Question Telegram Me: https://t.me/RealKohHG
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
26%
0
0
USD
USD
1.2K
SGD
SGD
9
96%
59
79%
98%
4.19
7.23
SGD
SGD
25%
1:500