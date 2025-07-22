- Büyüme
İşlemler:
425
Kârla kapanan işlemler:
160 (37.64%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (62.35%)
En iyi işlem:
124.21 USD
En kötü işlem:
-90.37 USD
Brüt kâr:
2 011.04 USD (57 703 pips)
Brüt zarar:
-1 922.99 USD (51 985 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (152.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
152.89 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
97.82%
Maks. mevduat yükü:
99.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
223 (52.47%)
Satış işlemleri:
202 (47.53%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
12.57 USD
Ortalama zarar:
-7.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-338.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-338.01 USD (16)
Aylık büyüme:
32.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
322.33 USD
Maksimum:
511.81 USD (43.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.03% (511.81 USD)
Varlığa göre:
6.73% (49.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|309
|.US500Cash
|116
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|13
|.US500Cash
|75
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|4.7K
|.US500Cash
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +124.21 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +152.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -338.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.80 × 84
|
AMarkets-Real
|1.25 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
Alpari-Pro.ECN
|1.92 × 12
|
LiteFinance-Demo
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.33 × 12
|
CMCMarkets1-Europe
|2.61 × 120
|
ICMarketsSC-Live05
|2.81 × 81
|
ICMarketsSC-Live09
|3.00 × 3
|
LiteFinance-Classic.com
|3.11 × 9
|
AdmiralMarkets-Live
|3.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|3.48 × 33
|
ICMarketsEU-Live17
|3.67 × 12
|
Swissquote-Live1
|6.00 × 1
|
GemTrade-Live2
|6.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|8.53 × 17
|
RoboForex-Pro-2
|8.83 × 24
