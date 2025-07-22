SinyallerBölümler
Josue Mamani Tito

Break Out

Josue Mamani Tito
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
425
Kârla kapanan işlemler:
160 (37.64%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (62.35%)
En iyi işlem:
124.21 USD
En kötü işlem:
-90.37 USD
Brüt kâr:
2 011.04 USD (57 703 pips)
Brüt zarar:
-1 922.99 USD (51 985 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (152.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
152.89 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
97.82%
Maks. mevduat yükü:
99.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
223 (52.47%)
Satış işlemleri:
202 (47.53%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
12.57 USD
Ortalama zarar:
-7.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-338.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-338.01 USD (16)
Aylık büyüme:
32.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
322.33 USD
Maksimum:
511.81 USD (43.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.03% (511.81 USD)
Varlığa göre:
6.73% (49.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 309
.US500Cash 116
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 13
.US500Cash 75
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 4.7K
.US500Cash 1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +124.21 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +152.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -338.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
RoboForex-ECN-2
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.60 × 344
TMGM.TradeMax-Live7
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.80 × 84
AMarkets-Real
1.25 × 12
ICMarkets-Live22
1.27 × 15
Alpari-Pro.ECN
1.92 × 12
LiteFinance-Demo
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.33 × 12
CMCMarkets1-Europe
2.61 × 120
ICMarketsSC-Live05
2.81 × 81
ICMarketsSC-Live09
3.00 × 3
LiteFinance-Classic.com
3.11 × 9
AdmiralMarkets-Live
3.36 × 11
ICMarketsSC-Live12
3.48 × 33
ICMarketsEU-Live17
3.67 × 12
Swissquote-Live1
6.00 × 1
GemTrade-Live2
6.00 × 2
RoboForex-Pro-5
8.53 × 17
RoboForex-Pro-2
8.83 × 24
3 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.17 12:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 01:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2025.07.23 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.