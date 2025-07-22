- 자본
- 축소
트레이드:
1 115
이익 거래:
411 (36.86%)
손실 거래:
704 (63.14%)
최고의 거래:
168.05 USD
최악의 거래:
-90.37 USD
총 수익:
4 758.54 USD (146 581 pips)
총 손실:
-4 325.47 USD (143 940 pips)
연속 최대 이익:
6 (152.89 USD)
연속 최대 이익:
168.05 USD (1)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
98.82%
최대 입금량:
99.61%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.85
롱(주식매수):
569 (51.03%)
숏(주식차입매도):
546 (48.97%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.39 USD
평균 이익:
11.58 USD
평균 손실:
-6.14 USD
연속 최대 손실:
16 (-338.01 USD)
연속 최대 손실:
-338.01 USD (16)
월별 성장률:
6.93%
연간 예측:
84.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
322.33 USD
최대한의:
511.81 USD (43.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.03% (511.81 USD)
자본금별:
7.06% (80.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|665
|.US500Cash
|450
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|206
|.US500Cash
|227
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|6K
|.US500Cash
|-3.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +168.05 USD
최악의 거래: -90 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +152.89 USD
연속 최대 손실: -338.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.80 × 84
|
AMarkets-Real
|1.25 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
Alpari-Pro.ECN
|1.92 × 12
|
LiteFinance-Demo
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.33 × 12
|
CMCMarkets1-Europe
|2.61 × 120
|
ICMarketsSC-Live05
|2.81 × 81
|
ICMarketsSC-Live09
|3.00 × 3
|
LiteFinance-Classic.com
|3.11 × 9
|
AdmiralMarkets-Live
|3.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|3.48 × 33
|
ICMarketsEU-Live17
|3.67 × 12
|
Swissquote-Live1
|6.00 × 1
|
GemTrade-Live2
|6.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|8.53 × 17
|
RoboForex-Pro-2
|8.83 × 24
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
43%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
25
100%
1 115
36%
99%
1.10
0.39
USD
USD
43%
1:300