СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Break Out
Josue Mamani Tito

Break Out

Josue Mamani Tito
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 43%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 083
Прибыльных трейдов:
401 (37.02%)
Убыточных трейдов:
682 (62.97%)
Лучший трейд:
168.05 USD
Худший трейд:
-90.37 USD
Общая прибыль:
4 669.28 USD (143 177 pips)
Общий убыток:
-4 241.15 USD (139 183 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (152.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.05 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
98.82%
Макс. загрузка депозита:
99.61%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.84
Длинных трейдов:
555 (51.25%)
Коротких трейдов:
528 (48.75%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
11.64 USD
Средний убыток:
-6.22 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-338.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-338.01 USD (16)
Прирост в месяц:
30.09%
Годовой прогноз:
365.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
322.33 USD
Максимальная:
511.81 USD (43.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.03% (511.81 USD)
По эквити:
7.06% (80.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 644
.US500Cash 439
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 214
.US500Cash 214
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 8.2K
.US500Cash -4.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +168.05 USD
Худший трейд: -90 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +152.89 USD
Макс. убыток в серии: -338.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
RoboForex-ECN-2
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.60 × 344
TMGM.TradeMax-Live7
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.80 × 84
AMarkets-Real
1.25 × 12
ICMarkets-Live22
1.27 × 15
Alpari-Pro.ECN
1.92 × 12
LiteFinance-Demo
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.33 × 12
CMCMarkets1-Europe
2.61 × 120
ICMarketsSC-Live05
2.81 × 81
ICMarketsSC-Live09
3.00 × 3
LiteFinance-Classic.com
3.11 × 9
AdmiralMarkets-Live
3.36 × 11
ICMarketsSC-Live12
3.48 × 33
ICMarketsEU-Live17
3.67 × 12
Swissquote-Live1
6.00 × 1
GemTrade-Live2
6.00 × 2
RoboForex-Pro-5
8.53 × 17
RoboForex-Pro-2
8.83 × 24
еще 3...
Нет отзывов
2025.09.29 05:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 12:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 01:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2025.07.23 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Break Out
30 USD в месяц
43%
0
0
USD
1.4K
USD
23
100%
1 083
37%
99%
1.10
0.40
USD
43%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.