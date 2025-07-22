- Прирост
Всего трейдов:
1 083
Прибыльных трейдов:
401 (37.02%)
Убыточных трейдов:
682 (62.97%)
Лучший трейд:
168.05 USD
Худший трейд:
-90.37 USD
Общая прибыль:
4 669.28 USD (143 177 pips)
Общий убыток:
-4 241.15 USD (139 183 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (152.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.05 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
98.82%
Макс. загрузка депозита:
99.61%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.84
Длинных трейдов:
555 (51.25%)
Коротких трейдов:
528 (48.75%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
11.64 USD
Средний убыток:
-6.22 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-338.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-338.01 USD (16)
Прирост в месяц:
30.09%
Годовой прогноз:
365.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
322.33 USD
Максимальная:
511.81 USD (43.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.03% (511.81 USD)
По эквити:
7.06% (80.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|644
|.US500Cash
|439
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|214
|.US500Cash
|214
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|8.2K
|.US500Cash
|-4.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +168.05 USD
Худший трейд: -90 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +152.89 USD
Макс. убыток в серии: -338.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.80 × 84
|
AMarkets-Real
|1.25 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
Alpari-Pro.ECN
|1.92 × 12
|
LiteFinance-Demo
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.33 × 12
|
CMCMarkets1-Europe
|2.61 × 120
|
ICMarketsSC-Live05
|2.81 × 81
|
ICMarketsSC-Live09
|3.00 × 3
|
LiteFinance-Classic.com
|3.11 × 9
|
AdmiralMarkets-Live
|3.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|3.48 × 33
|
ICMarketsEU-Live17
|3.67 × 12
|
Swissquote-Live1
|6.00 × 1
|
GemTrade-Live2
|6.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|8.53 × 17
|
RoboForex-Pro-2
|8.83 × 24
