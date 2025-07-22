- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 085
Negociações com lucro:
401 (36.95%)
Negociações com perda:
684 (63.04%)
Melhor negociação:
168.05 USD
Pior negociação:
-90.37 USD
Lucro bruto:
4 669.28 USD (143 177 pips)
Perda bruta:
-4 247.01 USD (139 881 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (152.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
168.05 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
98.82%
Depósito máximo carregado:
99.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.83
Negociações longas:
555 (51.15%)
Negociações curtas:
530 (48.85%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.39 USD
Lucro médio:
11.64 USD
Perda média:
-6.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-338.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-338.01 USD (16)
Crescimento mensal:
8.24%
Previsão anual:
100.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
322.33 USD
Máximo:
511.81 USD (43.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.03% (511.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.06% (80.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|646
|.US500Cash
|439
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|209
|.US500Cash
|214
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|7.5K
|.US500Cash
|-4.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +168.05 USD
Pior negociação: -90 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +152.89 USD
Máxima perda consecutiva: -338.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.80 × 84
|
AMarkets-Real
|1.25 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
Alpari-Pro.ECN
|1.92 × 12
|
LiteFinance-Demo
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.33 × 12
|
CMCMarkets1-Europe
|2.61 × 120
|
ICMarketsSC-Live05
|2.81 × 81
|
ICMarketsSC-Live09
|3.00 × 3
|
LiteFinance-Classic.com
|3.11 × 9
|
AdmiralMarkets-Live
|3.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|3.48 × 33
|
ICMarketsEU-Live17
|3.67 × 12
|
Swissquote-Live1
|6.00 × 1
|
GemTrade-Live2
|6.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|8.53 × 17
|
RoboForex-Pro-2
|8.83 × 24
