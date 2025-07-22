SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Break Out
Josue Mamani Tito

Break Out

Josue Mamani Tito
0 comentários
Confiabilidade
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 42%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 085
Negociações com lucro:
401 (36.95%)
Negociações com perda:
684 (63.04%)
Melhor negociação:
168.05 USD
Pior negociação:
-90.37 USD
Lucro bruto:
4 669.28 USD (143 177 pips)
Perda bruta:
-4 247.01 USD (139 881 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (152.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
168.05 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
98.82%
Depósito máximo carregado:
99.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.83
Negociações longas:
555 (51.15%)
Negociações curtas:
530 (48.85%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.39 USD
Lucro médio:
11.64 USD
Perda média:
-6.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-338.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-338.01 USD (16)
Crescimento mensal:
8.24%
Previsão anual:
100.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
322.33 USD
Máximo:
511.81 USD (43.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.03% (511.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.06% (80.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 646
.US500Cash 439
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 209
.US500Cash 214
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 7.5K
.US500Cash -4.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +168.05 USD
Pior negociação: -90 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +152.89 USD
Máxima perda consecutiva: -338.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
RoboForex-ECN-2
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.60 × 344
TMGM.TradeMax-Live7
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.80 × 84
AMarkets-Real
1.25 × 12
ICMarkets-Live22
1.27 × 15
Alpari-Pro.ECN
1.92 × 12
LiteFinance-Demo
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.33 × 12
CMCMarkets1-Europe
2.61 × 120
ICMarketsSC-Live05
2.81 × 81
ICMarketsSC-Live09
3.00 × 3
LiteFinance-Classic.com
3.11 × 9
AdmiralMarkets-Live
3.36 × 11
ICMarketsSC-Live12
3.48 × 33
ICMarketsEU-Live17
3.67 × 12
Swissquote-Live1
6.00 × 1
GemTrade-Live2
6.00 × 2
RoboForex-Pro-5
8.53 × 17
RoboForex-Pro-2
8.83 × 24
3 mais ...
Sem comentários
2025.09.29 05:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 12:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 01:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2025.07.23 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
