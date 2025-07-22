- 成长
交易:
1 083
盈利交易:
401 (37.02%)
亏损交易:
682 (62.97%)
最好交易:
168.05 USD
最差交易:
-90.37 USD
毛利:
4 669.28 USD (143 177 pips)
毛利亏损:
-4 241.15 USD (139 183 pips)
最大连续赢利:
6 (152.89 USD)
最大连续盈利:
168.05 USD (1)
夏普比率:
0.03
交易活动:
98.82%
最大入金加载:
99.61%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
47
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.84
长期交易:
555 (51.25%)
短期交易:
528 (48.75%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
11.64 USD
平均损失:
-6.22 USD
最大连续失误:
16 (-338.01 USD)
最大连续亏损:
-338.01 USD (16)
每月增长:
30.09%
年度预测:
365.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
322.33 USD
最大值:
511.81 USD (43.03%)
相对跌幅:
结余:
43.03% (511.81 USD)
净值:
7.06% (80.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|644
|.US500Cash
|439
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|214
|.US500Cash
|214
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|8.2K
|.US500Cash
|-4.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.80 × 84
|
AMarkets-Real
|1.25 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
Alpari-Pro.ECN
|1.92 × 12
|
LiteFinance-Demo
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.33 × 12
|
CMCMarkets1-Europe
|2.61 × 120
|
ICMarketsSC-Live05
|2.81 × 81
|
ICMarketsSC-Live09
|3.00 × 3
|
LiteFinance-Classic.com
|3.11 × 9
|
AdmiralMarkets-Live
|3.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|3.48 × 33
|
ICMarketsEU-Live17
|3.67 × 12
|
Swissquote-Live1
|6.00 × 1
|
GemTrade-Live2
|6.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|8.53 × 17
|
RoboForex-Pro-2
|8.83 × 24
