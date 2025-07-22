- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 085
利益トレード:
401 (36.95%)
損失トレード:
684 (63.04%)
ベストトレード:
168.05 USD
最悪のトレード:
-90.37 USD
総利益:
4 669.28 USD (143 177 pips)
総損失:
-4 247.01 USD (139 881 pips)
最大連続の勝ち:
6 (152.89 USD)
最大連続利益:
168.05 USD (1)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
98.82%
最大入金額:
99.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.83
長いトレード:
555 (51.15%)
短いトレード:
530 (48.85%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.39 USD
平均利益:
11.64 USD
平均損失:
-6.21 USD
最大連続の負け:
16 (-338.01 USD)
最大連続損失:
-338.01 USD (16)
月間成長:
8.24%
年間予想:
100.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
322.33 USD
最大の:
511.81 USD (43.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.03% (511.81 USD)
エクイティによる:
7.06% (80.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|646
|.US500Cash
|439
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|209
|.US500Cash
|214
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|7.5K
|.US500Cash
|-4.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +168.05 USD
最悪のトレード: -90 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +152.89 USD
最大連続損失: -338.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.80 × 84
|
AMarkets-Real
|1.25 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
Alpari-Pro.ECN
|1.92 × 12
|
LiteFinance-Demo
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.33 × 12
|
CMCMarkets1-Europe
|2.61 × 120
|
ICMarketsSC-Live05
|2.81 × 81
|
ICMarketsSC-Live09
|3.00 × 3
|
LiteFinance-Classic.com
|3.11 × 9
|
AdmiralMarkets-Live
|3.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|3.48 × 33
|
ICMarketsEU-Live17
|3.67 × 12
|
Swissquote-Live1
|6.00 × 1
|
GemTrade-Live2
|6.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|8.53 × 17
|
RoboForex-Pro-2
|8.83 × 24
3 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
42%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
23
100%
1 085
36%
99%
1.09
0.39
USD
USD
43%
1:300