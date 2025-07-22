シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Break Out
Josue Mamani Tito

Break Out

Josue Mamani Tito
レビュー0件
信頼性
23週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 42%
RoboForex-Prime
1:300
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 085
利益トレード:
401 (36.95%)
損失トレード:
684 (63.04%)
ベストトレード:
168.05 USD
最悪のトレード:
-90.37 USD
総利益:
4 669.28 USD (143 177 pips)
総損失:
-4 247.01 USD (139 881 pips)
最大連続の勝ち:
6 (152.89 USD)
最大連続利益:
168.05 USD (1)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
98.82%
最大入金額:
99.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.83
長いトレード:
555 (51.15%)
短いトレード:
530 (48.85%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.39 USD
平均利益:
11.64 USD
平均損失:
-6.21 USD
最大連続の負け:
16 (-338.01 USD)
最大連続損失:
-338.01 USD (16)
月間成長:
8.24%
年間予想:
100.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
322.33 USD
最大の:
511.81 USD (43.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.03% (511.81 USD)
エクイティによる:
7.06% (80.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 646
.US500Cash 439
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 209
.US500Cash 214
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 7.5K
.US500Cash -4.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +168.05 USD
最悪のトレード: -90 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +152.89 USD
最大連続損失: -338.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
RoboForex-ECN-2
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.60 × 344
TMGM.TradeMax-Live7
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.80 × 84
AMarkets-Real
1.25 × 12
ICMarkets-Live22
1.27 × 15
Alpari-Pro.ECN
1.92 × 12
LiteFinance-Demo
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.33 × 12
CMCMarkets1-Europe
2.61 × 120
ICMarketsSC-Live05
2.81 × 81
ICMarketsSC-Live09
3.00 × 3
LiteFinance-Classic.com
3.11 × 9
AdmiralMarkets-Live
3.36 × 11
ICMarketsSC-Live12
3.48 × 33
ICMarketsEU-Live17
3.67 × 12
Swissquote-Live1
6.00 × 1
GemTrade-Live2
6.00 × 2
RoboForex-Pro-5
8.53 × 17
RoboForex-Pro-2
8.83 × 24
3 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.09.29 05:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 12:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 01:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2025.07.23 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Break Out
30 USD/月
42%
0
0
USD
1.4K
USD
23
100%
1 085
36%
99%
1.09
0.39
USD
43%
1:300
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください