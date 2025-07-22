SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Break Out
Josue Mamani Tito

Break Out

Josue Mamani Tito
0 comentarios
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 42%
RoboForex-Prime
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 085
Transacciones Rentables:
401 (36.95%)
Transacciones Irrentables:
684 (63.04%)
Mejor transacción:
168.05 USD
Peor transacción:
-90.37 USD
Beneficio Bruto:
4 669.28 USD (143 177 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 247.01 USD (139 881 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (152.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
168.05 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
98.82%
Carga máxima del depósito:
99.61%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.83
Transacciones Largas:
555 (51.15%)
Transacciones Cortas:
530 (48.85%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.39 USD
Beneficio medio:
11.64 USD
Pérdidas medias:
-6.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-338.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-338.01 USD (16)
Crecimiento al mes:
8.24%
Pronóstico anual:
100.01%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
322.33 USD
Máxima:
511.81 USD (43.03%)
Reducción relativa:
De balance:
43.03% (511.81 USD)
De fondos:
7.06% (80.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 646
.US500Cash 439
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 209
.US500Cash 214
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 7.5K
.US500Cash -4.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +168.05 USD
Peor transacción: -90 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +152.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -338.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
RoboForex-ECN-2
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.60 × 344
TMGM.TradeMax-Live7
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.80 × 84
AMarkets-Real
1.25 × 12
ICMarkets-Live22
1.27 × 15
Alpari-Pro.ECN
1.92 × 12
LiteFinance-Demo
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.33 × 12
CMCMarkets1-Europe
2.61 × 120
ICMarketsSC-Live05
2.81 × 81
ICMarketsSC-Live09
3.00 × 3
LiteFinance-Classic.com
3.11 × 9
AdmiralMarkets-Live
3.36 × 11
ICMarketsSC-Live12
3.48 × 33
ICMarketsEU-Live17
3.67 × 12
Swissquote-Live1
6.00 × 1
GemTrade-Live2
6.00 × 2
RoboForex-Pro-5
8.53 × 17
RoboForex-Pro-2
8.83 × 24
otros 3...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.09.29 05:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 12:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 01:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2025.07.23 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Break Out
30 USD al mes
42%
0
0
USD
1.4K
USD
23
100%
1 085
36%
99%
1.09
0.39
USD
43%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.