Josue Mamani Tito

Break Out

Josue Mamani Tito
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
425
Profit Trade:
160 (37.64%)
Loss Trade:
265 (62.35%)
Best Trade:
124.21 USD
Worst Trade:
-90.37 USD
Profitto lordo:
2 011.04 USD (57 703 pips)
Perdita lorda:
-1 922.99 USD (51 985 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (152.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
152.89 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
97.82%
Massimo carico di deposito:
99.61%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
223 (52.47%)
Short Trade:
202 (47.53%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
12.57 USD
Perdita media:
-7.26 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-338.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-338.01 USD (16)
Crescita mensile:
32.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
322.33 USD
Massimale:
511.81 USD (43.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.03% (511.81 USD)
Per equità:
6.73% (49.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 309
.US500Cash 116
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 13
.US500Cash 75
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 4.7K
.US500Cash 1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +124.21 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +152.89 USD
Massima perdita consecutiva: -338.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
RoboForex-ECN-2
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.60 × 344
TMGM.TradeMax-Live7
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.80 × 84
AMarkets-Real
1.25 × 12
ICMarkets-Live22
1.27 × 15
Alpari-Pro.ECN
1.92 × 12
LiteFinance-Demo
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.33 × 12
CMCMarkets1-Europe
2.61 × 120
ICMarketsSC-Live05
2.81 × 81
ICMarketsSC-Live09
3.00 × 3
LiteFinance-Classic.com
3.11 × 9
AdmiralMarkets-Live
3.36 × 11
ICMarketsSC-Live12
3.48 × 33
ICMarketsEU-Live17
3.67 × 12
Swissquote-Live1
6.00 × 1
GemTrade-Live2
6.00 × 2
RoboForex-Pro-5
8.53 × 17
RoboForex-Pro-2
8.83 × 24
Non ci sono recensioni
2025.09.17 12:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 01:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2025.07.23 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Break Out
30USD al mese
9%
0
0
USD
1.1K
USD
10
100%
425
37%
98%
1.04
0.21
USD
43%
1:300
Copia

