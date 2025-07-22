- Crescita
Trade:
425
Profit Trade:
160 (37.64%)
Loss Trade:
265 (62.35%)
Best Trade:
124.21 USD
Worst Trade:
-90.37 USD
Profitto lordo:
2 011.04 USD (57 703 pips)
Perdita lorda:
-1 922.99 USD (51 985 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (152.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
152.89 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
97.82%
Massimo carico di deposito:
99.61%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
223 (52.47%)
Short Trade:
202 (47.53%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
12.57 USD
Perdita media:
-7.26 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-338.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-338.01 USD (16)
Crescita mensile:
32.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
322.33 USD
Massimale:
511.81 USD (43.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.03% (511.81 USD)
Per equità:
6.73% (49.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|309
|.US500Cash
|116
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|13
|.US500Cash
|75
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|4.7K
|.US500Cash
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +124.21 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +152.89 USD
Massima perdita consecutiva: -338.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.80 × 84
|
AMarkets-Real
|1.25 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
Alpari-Pro.ECN
|1.92 × 12
|
LiteFinance-Demo
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.33 × 12
|
CMCMarkets1-Europe
|2.61 × 120
|
ICMarketsSC-Live05
|2.81 × 81
|
ICMarketsSC-Live09
|3.00 × 3
|
LiteFinance-Classic.com
|3.11 × 9
|
AdmiralMarkets-Live
|3.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|3.48 × 33
|
ICMarketsEU-Live17
|3.67 × 12
|
Swissquote-Live1
|6.00 × 1
|
GemTrade-Live2
|6.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|8.53 × 17
|
RoboForex-Pro-2
|8.83 × 24
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
10
100%
425
37%
98%
1.04
0.21
USD
USD
43%
1:300