Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 38 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.21 × 14 Darwinex-Live 0.42 × 1542 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Pepperstone-MT5-Live01 0.67 × 126 PrimeCodex-MT5 0.91 × 362 FXOpen-MT5 1.00 × 3 Exness-MT5Real20 1.00 × 2 ForexTimeFXTM-Live01 1.07 × 14 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 22 TickmillUK-Live 1.33 × 3 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 2.06 × 17 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 GBEbrokers-LIVE 3.00 × 1 Alpari-Real01 3.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 3.26 × 245 Swissquote-Server 3.48 × 58 14 daha fazla...