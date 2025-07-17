SinyallerBölümler
Rubeli Fernando Saona

Trading Maveriks

Rubeli Fernando Saona
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -64%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
306
Kârla kapanan işlemler:
180 (58.82%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (41.18%)
En iyi işlem:
13 674.08 USD
En kötü işlem:
-60 493.32 USD
Brüt kâr:
285 599.95 USD (112 097 pips)
Brüt zarar:
-349 944.82 USD (108 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (14 618.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 020.22 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
75.56%
Maks. mevduat yükü:
196.45%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.29
Alış işlemleri:
146 (47.71%)
Satış işlemleri:
160 (52.29%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-210.28 USD
Ortalama kâr:
1 586.67 USD
Ortalama zarar:
-2 777.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-20 244.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-164 660.14 USD (4)
Aylık büyüme:
-86.03%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
64 344.87 USD
Maksimum:
222 984.94 USD (86.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.21% (223 062.99 USD)
Varlığa göre:
61.75% (59 384.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 126
GBPUSD 94
EURUSD 86
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -66K
GBPUSD -934
EURUSD 3.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.3K
GBPUSD 108
EURUSD -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13 674.08 USD
En kötü işlem: -60 493 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +14 618.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -20 244.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.42 × 1542
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 126
PrimeCodex-MT5
0.91 × 362
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.33 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.06 × 17
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.26 × 245
Swissquote-Server
3.48 × 58
Comercio basado en conceptos de dinero inteligente, Wyckoff, poder de tres y conceptos de las TIC
İnceleme yok
2025.09.22 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 12:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 13:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 10:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 18:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 11:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trading Maveriks
Ayda 50 USD
-64%
0
0
USD
36K
USD
18
0%
306
58%
76%
0.81
-210.28
USD
86%
1:200
Kopyala

