- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
306
Kârla kapanan işlemler:
180 (58.82%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (41.18%)
En iyi işlem:
13 674.08 USD
En kötü işlem:
-60 493.32 USD
Brüt kâr:
285 599.95 USD (112 097 pips)
Brüt zarar:
-349 944.82 USD (108 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (14 618.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 020.22 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
75.56%
Maks. mevduat yükü:
196.45%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.29
Alış işlemleri:
146 (47.71%)
Satış işlemleri:
160 (52.29%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-210.28 USD
Ortalama kâr:
1 586.67 USD
Ortalama zarar:
-2 777.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-20 244.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-164 660.14 USD (4)
Aylık büyüme:
-86.03%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
64 344.87 USD
Maksimum:
222 984.94 USD (86.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.21% (223 062.99 USD)
Varlığa göre:
61.75% (59 384.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|GBPUSD
|94
|EURUSD
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-66K
|GBPUSD
|-934
|EURUSD
|3.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.3K
|GBPUSD
|108
|EURUSD
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13 674.08 USD
En kötü işlem: -60 493 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +14 618.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -20 244.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1542
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 126
|
PrimeCodex-MT5
|0.91 × 362
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.06 × 17
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.26 × 245
|
Swissquote-Server
|3.48 × 58
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
-64%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
18
0%
306
58%
76%
0.81
-210.28
USD
USD
86%
1:200