Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 33 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.21 × 14 Darwinex-Live 0.42 × 1542 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Pepperstone-MT5-Live01 0.67 × 126 PrimeCodex-MT5 0.91 × 362 FXOpen-MT5 1.00 × 3 Exness-MT5Real20 1.00 × 2 ForexTimeFXTM-Live01 1.07 × 14 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 22 TickmillUK-Live 1.33 × 3 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 2.06 × 17 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 Alpari-Real01 3.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 3.00 × 1 Swissquote-Server 3.23 × 57 AdmiralMarkets-Live 3.26 × 245 14 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou