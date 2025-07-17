- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
306
Bénéfice trades:
180 (58.82%)
Perte trades:
126 (41.18%)
Meilleure transaction:
13 674.08 USD
Pire transaction:
-60 493.32 USD
Bénéfice brut:
285 599.95 USD (112 097 pips)
Perte brute:
-349 944.82 USD (108 292 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (14 618.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19 020.22 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
75.56%
Charge de dépôt maximale:
196.45%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
-0.29
Longs trades:
146 (47.71%)
Courts trades:
160 (52.29%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-210.28 USD
Bénéfice moyen:
1 586.67 USD
Perte moyenne:
-2 777.34 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-20 244.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-164 660.14 USD (4)
Croissance mensuelle:
-85.58%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
64 344.87 USD
Maximal:
222 984.94 USD (86.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.21% (223 062.99 USD)
Par fonds propres:
61.75% (59 384.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|GBPUSD
|94
|EURUSD
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-66K
|GBPUSD
|-934
|EURUSD
|3.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|6.3K
|GBPUSD
|108
|EURUSD
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +13 674.08 USD
Pire transaction: -60 493 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +14 618.91 USD
Perte consécutive maximale: -20 244.39 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1542
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 126
|
PrimeCodex-MT5
|0.91 × 362
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.06 × 17
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.23 × 57
|
AdmiralMarkets-Live
|3.26 × 245
Comercio basado en conceptos de dinero inteligente, Wyckoff, poder de tres y conceptos de las TIC
