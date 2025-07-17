SignauxSections
Rubeli Fernando Saona

Trading Maveriks

Rubeli Fernando Saona
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -64%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
306
Bénéfice trades:
180 (58.82%)
Perte trades:
126 (41.18%)
Meilleure transaction:
13 674.08 USD
Pire transaction:
-60 493.32 USD
Bénéfice brut:
285 599.95 USD (112 097 pips)
Perte brute:
-349 944.82 USD (108 292 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (14 618.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19 020.22 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
75.56%
Charge de dépôt maximale:
196.45%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
-0.29
Longs trades:
146 (47.71%)
Courts trades:
160 (52.29%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-210.28 USD
Bénéfice moyen:
1 586.67 USD
Perte moyenne:
-2 777.34 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-20 244.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-164 660.14 USD (4)
Croissance mensuelle:
-85.58%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
64 344.87 USD
Maximal:
222 984.94 USD (86.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.21% (223 062.99 USD)
Par fonds propres:
61.75% (59 384.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 126
GBPUSD 94
EURUSD 86
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -66K
GBPUSD -934
EURUSD 3.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6.3K
GBPUSD 108
EURUSD -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13 674.08 USD
Pire transaction: -60 493 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +14 618.91 USD
Perte consécutive maximale: -20 244.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.42 × 1542
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 126
PrimeCodex-MT5
0.91 × 362
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.33 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.06 × 17
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.23 × 57
AdmiralMarkets-Live
3.26 × 245
14 plus...
Comercio basado en conceptos de dinero inteligente, Wyckoff, poder de tres y conceptos de las TIC
Aucun avis
2025.09.22 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 12:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 13:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 10:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 18:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 11:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
