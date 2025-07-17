SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trading Maveriks
Rubeli Fernando Saona

Trading Maveriks

Rubeli Fernando Saona
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -64%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
306
Profit Trade:
180 (58.82%)
Loss Trade:
126 (41.18%)
Best Trade:
13 674.08 USD
Worst Trade:
-60 493.32 USD
Profitto lordo:
285 599.95 USD (112 097 pips)
Perdita lorda:
-349 944.82 USD (108 292 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (14 618.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 020.22 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
75.56%
Massimo carico di deposito:
196.45%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.29
Long Trade:
146 (47.71%)
Short Trade:
160 (52.29%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-210.28 USD
Profitto medio:
1 586.67 USD
Perdita media:
-2 777.34 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-20 244.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-164 660.14 USD (4)
Crescita mensile:
-85.58%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
64 344.87 USD
Massimale:
222 984.94 USD (86.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.21% (223 062.99 USD)
Per equità:
61.75% (59 384.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 126
GBPUSD 94
EURUSD 86
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -66K
GBPUSD -934
EURUSD 3.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.3K
GBPUSD 108
EURUSD -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13 674.08 USD
Worst Trade: -60 493 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +14 618.91 USD
Massima perdita consecutiva: -20 244.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.42 × 1542
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 126
PrimeCodex-MT5
0.91 × 362
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.33 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.06 × 17
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.26 × 245
Swissquote-Server
3.48 × 58
14 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Comercio basado en conceptos de dinero inteligente, Wyckoff, poder de tres y conceptos de las TIC
Non ci sono recensioni
2025.09.22 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 12:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 13:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 10:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 18:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 11:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trading Maveriks
50USD al mese
-64%
0
0
USD
36K
USD
18
0%
306
58%
76%
0.81
-210.28
USD
86%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.