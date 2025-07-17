- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
306
Profit Trade:
180 (58.82%)
Loss Trade:
126 (41.18%)
Best Trade:
13 674.08 USD
Worst Trade:
-60 493.32 USD
Profitto lordo:
285 599.95 USD (112 097 pips)
Perdita lorda:
-349 944.82 USD (108 292 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (14 618.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 020.22 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
75.56%
Massimo carico di deposito:
196.45%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.29
Long Trade:
146 (47.71%)
Short Trade:
160 (52.29%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-210.28 USD
Profitto medio:
1 586.67 USD
Perdita media:
-2 777.34 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-20 244.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-164 660.14 USD (4)
Crescita mensile:
-85.58%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
64 344.87 USD
Massimale:
222 984.94 USD (86.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.21% (223 062.99 USD)
Per equità:
61.75% (59 384.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|GBPUSD
|94
|EURUSD
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-66K
|GBPUSD
|-934
|EURUSD
|3.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.3K
|GBPUSD
|108
|EURUSD
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13 674.08 USD
Worst Trade: -60 493 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +14 618.91 USD
Massima perdita consecutiva: -20 244.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1542
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 126
|
PrimeCodex-MT5
|0.91 × 362
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.06 × 17
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.26 × 245
|
Swissquote-Server
|3.48 × 58
Comercio basado en conceptos de dinero inteligente, Wyckoff, poder de tres y conceptos de las TIC
