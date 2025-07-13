- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
10 (22.22%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (77.78%)
En iyi işlem:
16.24 USD
En kötü işlem:
-5.87 USD
Brüt kâr:
69.59 USD (7 033 pips)
Brüt zarar:
-76.73 USD (8 076 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (15.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.24 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
29.67%
Maks. mevduat yükü:
4.19%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
22 (48.89%)
Satış işlemleri:
23 (51.11%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.16 USD
Ortalama kâr:
6.96 USD
Ortalama zarar:
-2.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-33.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.35 USD (14)
Aylık büyüme:
6.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.40 USD
Maksimum:
40.40 USD (20.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.18% (40.36 USD)
Varlığa göre:
4.45% (7.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|14
|USDJPY
|12
|EURUSD
|12
|EURJPY
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|3
|EURUSD
|2
|EURJPY
|-23
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.3K
|USDJPY
|-43
|EURUSD
|621
|EURJPY
|-2.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.24 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +15.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.25 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 173
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6681
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.93 × 4428
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 158
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
I trade EURUSD, GBPSUD, USDJPY, EURJPY.
100% of my trading is done with EA.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
193
USD
USD
16
100%
45
22%
30%
0.90
-0.16
USD
USD
20%
1:500