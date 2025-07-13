SegnaliSezioni
Tetsushi O-nishi

Tiger Neon

0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -4%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
10 (22.22%)
Loss Trade:
35 (77.78%)
Best Trade:
16.24 USD
Worst Trade:
-5.87 USD
Profitto lordo:
69.59 USD (7 033 pips)
Perdita lorda:
-76.73 USD (8 076 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (15.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.24 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
29.67%
Massimo carico di deposito:
4.19%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
22 (48.89%)
Short Trade:
23 (51.11%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.16 USD
Profitto medio:
6.96 USD
Perdita media:
-2.19 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-33.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.35 USD (14)
Crescita mensile:
6.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.40 USD
Massimale:
40.40 USD (20.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.18% (40.36 USD)
Per equità:
4.45% (7.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 14
USDJPY 12
EURUSD 12
EURJPY 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 11
USDJPY 3
EURUSD 2
EURJPY -23
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.3K
USDJPY -43
EURUSD 621
EURJPY -2.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.24 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +15.80 USD
Massima perdita consecutiva: -33.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Opogroup-Server1
0.00 × 12
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.25 × 12
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
itexsys-Platform
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.62 × 173
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6681
ICMarketsSC-MT5-4
0.93 × 4428
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 158
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
37 più
I trade EURUSD, GBPSUD, USDJPY, EURJPY.
100% of my trading is done with EA.
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.07 13:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.02 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 08:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 06:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 05:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.13 05:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 05:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tiger Neon
30USD al mese
-4%
0
0
USD
193
USD
16
100%
45
22%
30%
0.90
-0.16
USD
20%
1:500
