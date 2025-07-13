- Crescita
Trade:
45
Profit Trade:
10 (22.22%)
Loss Trade:
35 (77.78%)
Best Trade:
16.24 USD
Worst Trade:
-5.87 USD
Profitto lordo:
69.59 USD (7 033 pips)
Perdita lorda:
-76.73 USD (8 076 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (15.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.24 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
29.67%
Massimo carico di deposito:
4.19%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
22 (48.89%)
Short Trade:
23 (51.11%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.16 USD
Profitto medio:
6.96 USD
Perdita media:
-2.19 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-33.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.35 USD (14)
Crescita mensile:
6.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.40 USD
Massimale:
40.40 USD (20.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.18% (40.36 USD)
Per equità:
4.45% (7.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|14
|USDJPY
|12
|EURUSD
|12
|EURJPY
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|3
|EURUSD
|2
|EURJPY
|-23
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.3K
|USDJPY
|-43
|EURUSD
|621
|EURJPY
|-2.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.24 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +15.80 USD
Massima perdita consecutiva: -33.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.25 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 173
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6681
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.93 × 4428
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 158
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
I trade EURUSD, GBPSUD, USDJPY, EURJPY.
100% of my trading is done with EA.
