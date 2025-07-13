- Прирост
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
13 (19.11%)
Убыточных трейдов:
55 (80.88%)
Лучший трейд:
16.24 USD
Худший трейд:
-6.84 USD
Общая прибыль:
76.27 USD (7 690 pips)
Общий убыток:
-117.89 USD (11 742 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (15.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.24 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
17.47%
Макс. загрузка депозита:
4.19%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
33 (48.53%)
Коротких трейдов:
35 (51.47%)
Профит фактор:
0.65
Мат. ожидание:
-0.61 USD
Средняя прибыль:
5.87 USD
Средний убыток:
-2.14 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-33.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.35 USD (14)
Прирост в месяц:
-4.65%
Годовой прогноз:
-56.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.62 USD
Максимальная:
41.62 USD (20.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.77% (41.54 USD)
По эквити:
4.45% (7.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|22
|USDJPY
|18
|EURUSD
|18
|EURJPY
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-7
|USDJPY
|-9
|EURUSD
|-2
|EURJPY
|-23
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-479
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|643
|EURJPY
|-2.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.25 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
Exness-MT5Real7
|0.64 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6691
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.98 × 4561
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 158
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
I trade EURUSD, GBPSUD, USDJPY, EURJPY.
100% of my trading is done with EA.
Нет отзывов
