Tetsushi O-nishi

Tiger Neon

Tetsushi O-nishi
0 отзывов
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
13 (19.11%)
Убыточных трейдов:
55 (80.88%)
Лучший трейд:
16.24 USD
Худший трейд:
-6.84 USD
Общая прибыль:
76.27 USD (7 690 pips)
Общий убыток:
-117.89 USD (11 742 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (15.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.24 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
17.47%
Макс. загрузка депозита:
4.19%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
33 (48.53%)
Коротких трейдов:
35 (51.47%)
Профит фактор:
0.65
Мат. ожидание:
-0.61 USD
Средняя прибыль:
5.87 USD
Средний убыток:
-2.14 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-33.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.35 USD (14)
Прирост в месяц:
-4.65%
Годовой прогноз:
-56.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.62 USD
Максимальная:
41.62 USD (20.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.77% (41.54 USD)
По эквити:
4.45% (7.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 22
USDJPY 18
EURUSD 18
EURJPY 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -7
USDJPY -9
EURUSD -2
EURJPY -23
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -479
USDJPY -1.3K
EURUSD 643
EURJPY -2.9K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.24 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +15.80 USD
Макс. убыток в серии: -33.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.25 × 12
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
itexsys-Platform
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
Exness-MT5Real7
0.64 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6691
ICMarketsSC-MT5-4
0.98 × 4561
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 158
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
еще 42...
I trade EURUSD, GBPSUD, USDJPY, EURJPY.
100% of my trading is done with EA.
Нет отзывов
2025.12.22 13:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.17 09:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.15 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.07 13:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.02 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 08:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 06:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
