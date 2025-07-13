いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 15 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 12 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 32 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 Exness-MT5Real10 0.25 × 12 Exness-MT5Real7 0.29 × 14 VantageInternational-Live 4 0.29 × 73 ICTrading-MT5-4 0.30 × 10 itexsys-Platform 0.33 × 3 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ICMarketsEU-MT5-4 0.42 × 148 ForexTimeFXTM-Live01 0.50 × 4 FusionMarkets-Live 0.61 × 174 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 ICMarketsSC-MT5-2 0.84 × 6691 ICMarketsSC-MT5-4 0.98 × 4561 OxSecurities-Live 1.00 × 3 TitanFX-MT5-01 1.00 × 10 Exness-MT5Real17 1.00 × 1 Alpari-MT5 1.04 × 54 Exness-MT5Real5 1.09 × 34 BlackBullMarkets-Live 1.10 × 31 ICMarketsSC-MT5 1.16 × 158 TradeMaxGlobal-Live 1.28 × 36 42 より多く... リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは