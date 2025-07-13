シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Tiger Neon
Tetsushi O-nishi

Tiger Neon

Tetsushi O-nishi
レビュー0件
30週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -22%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
70
利益トレード:
13 (18.57%)
損失トレード:
57 (81.43%)
ベストトレード:
16.24 USD
最悪のトレード:
-6.84 USD
総利益:
76.27 USD (7 690 pips)
総損失:
-121.24 USD (12 239 pips)
最大連続の勝ち:
2 (15.80 USD)
最大連続利益:
16.24 USD (1)
シャープレシオ:
-0.14
取引アクティビティ:
17.47%
最大入金額:
4.19%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
35 (50.00%)
短いトレード:
35 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.63
期待されたペイオフ:
-0.64 USD
平均利益:
5.87 USD
平均損失:
-2.13 USD
最大連続の負け:
14 (-33.35 USD)
最大連続損失:
-33.35 USD (14)
月間成長:
-6.67%
年間予想:
-80.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
44.97 USD
最大の:
44.97 USD (22.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.49% (44.97 USD)
エクイティによる:
4.45% (7.73 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 22
USDJPY 19
EURUSD 18
EURJPY 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -7
USDJPY -9
EURUSD -2
EURJPY -27
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -479
USDJPY -1.3K
EURUSD 643
EURJPY -3.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.24 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +15.80 USD
最大連続損失: -33.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.25 × 12
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
itexsys-Platform
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6691
ICMarketsSC-MT5-4
0.98 × 4561
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 158
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
42 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
I trade EURUSD, GBPSUD, USDJPY, EURJPY.
100% of my trading is done with EA.
レビューなし
2025.12.26 02:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 13:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.17 09:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.15 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.07 13:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.02 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 08:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Tiger Neon
30 USD/月
-22%
0
0
USD
155
USD
30
100%
70
18%
17%
0.62
-0.64
USD
22%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください