- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
70
利益トレード:
13 (18.57%)
損失トレード:
57 (81.43%)
ベストトレード:
16.24 USD
最悪のトレード:
-6.84 USD
総利益:
76.27 USD (7 690 pips)
総損失:
-121.24 USD (12 239 pips)
最大連続の勝ち:
2 (15.80 USD)
最大連続利益:
16.24 USD (1)
シャープレシオ:
-0.14
取引アクティビティ:
17.47%
最大入金額:
4.19%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
35 (50.00%)
短いトレード:
35 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.63
期待されたペイオフ:
-0.64 USD
平均利益:
5.87 USD
平均損失:
-2.13 USD
最大連続の負け:
14 (-33.35 USD)
最大連続損失:
-33.35 USD (14)
月間成長:
-6.67%
年間予想:
-80.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
44.97 USD
最大の:
44.97 USD (22.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.49% (44.97 USD)
エクイティによる:
4.45% (7.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|22
|USDJPY
|19
|EURUSD
|18
|EURJPY
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-7
|USDJPY
|-9
|EURUSD
|-2
|EURJPY
|-27
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-479
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|643
|EURJPY
|-3.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.24 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +15.80 USD
最大連続損失: -33.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6691
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.98 × 4561
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 158
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
42 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
I trade EURUSD, GBPSUD, USDJPY, EURJPY.
100% of my trading is done with EA.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-22%
0
0
USD
USD
155
USD
USD
30
100%
70
18%
17%
0.62
-0.64
USD
USD
22%
1:500