信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Tiger Neon
Tetsushi O-nishi

Tiger Neon

Tetsushi O-nishi
0条评论
30
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -22%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
70
盈利交易:
13 (18.57%)
亏损交易:
57 (81.43%)
最好交易:
16.24 USD
最差交易:
-6.84 USD
毛利:
76.27 USD (7 690 pips)
毛利亏损:
-121.24 USD (12 239 pips)
最大连续赢利:
2 (15.80 USD)
最大连续盈利:
16.24 USD (1)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
17.47%
最大入金加载:
4.19%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
35 (50.00%)
短期交易:
35 (50.00%)
利润因子:
0.63
预期回报:
-0.64 USD
平均利润:
5.87 USD
平均损失:
-2.13 USD
最大连续失误:
14 (-33.35 USD)
最大连续亏损:
-33.35 USD (14)
每月增长:
-6.67%
年度预测:
-80.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
44.97 USD
最大值:
44.97 USD (22.48%)
相对跌幅:
结余:
22.49% (44.97 USD)
净值:
4.45% (7.73 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 22
USDJPY 19
EURUSD 18
EURJPY 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -7
USDJPY -9
EURUSD -2
EURJPY -27
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -479
USDJPY -1.3K
EURUSD 643
EURJPY -3.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.24 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +15.80 USD
最大连续亏损: -33.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.25 × 12
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
itexsys-Platform
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6691
ICMarketsSC-MT5-4
0.98 × 4561
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 158
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
42 更多...
I trade EURUSD, GBPSUD, USDJPY, EURJPY.
100% of my trading is done with EA.
2025.12.26 02:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 13:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.17 09:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.15 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.07 13:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.02 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 08:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
