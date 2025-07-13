- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
70
盈利交易:
13 (18.57%)
亏损交易:
57 (81.43%)
最好交易:
16.24 USD
最差交易:
-6.84 USD
毛利:
76.27 USD (7 690 pips)
毛利亏损:
-121.24 USD (12 239 pips)
最大连续赢利:
2 (15.80 USD)
最大连续盈利:
16.24 USD (1)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
17.47%
最大入金加载:
4.19%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
35 (50.00%)
短期交易:
35 (50.00%)
利润因子:
0.63
预期回报:
-0.64 USD
平均利润:
5.87 USD
平均损失:
-2.13 USD
最大连续失误:
14 (-33.35 USD)
最大连续亏损:
-33.35 USD (14)
每月增长:
-6.67%
年度预测:
-80.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
44.97 USD
最大值:
44.97 USD (22.48%)
相对跌幅:
结余:
22.49% (44.97 USD)
净值:
4.45% (7.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|22
|USDJPY
|19
|EURUSD
|18
|EURJPY
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-7
|USDJPY
|-9
|EURUSD
|-2
|EURJPY
|-27
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-479
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|643
|EURJPY
|-3.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.24 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +15.80 USD
最大连续亏损: -33.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6691
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.98 × 4561
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 158
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
I trade EURUSD, GBPSUD, USDJPY, EURJPY.
100% of my trading is done with EA.
没有评论
