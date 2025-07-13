- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
70
Gewinntrades:
13 (18.57%)
Verlusttrades:
57 (81.43%)
Bester Trade:
16.24 USD
Schlechtester Trade:
-6.84 USD
Bruttoprofit:
76.27 USD (7 690 pips)
Bruttoverlust:
-121.24 USD (12 239 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (15.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.24 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.14
Trading-Aktivität:
17.47%
Max deposit load:
4.19%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
35 (50.00%)
Short-Positionen:
35 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.63
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-33.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.35 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-6.67%
Jahresprognose:
-80.93%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
44.97 USD
Maximaler:
44.97 USD (22.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.49% (44.97 USD)
Kapital:
4.45% (7.73 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|22
|USDJPY
|19
|EURUSD
|18
|EURJPY
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-7
|USDJPY
|-9
|EURUSD
|-2
|EURJPY
|-27
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-479
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|643
|EURJPY
|-3.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.24 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -33.35 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.25 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.57 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6691
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.98 × 4561
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 158
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
noch 42 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
I trade EURUSD, GBPSUD, USDJPY, EURJPY.
100% of my trading is done with EA.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-22%
0
0
USD
USD
155
USD
USD
30
100%
70
18%
17%
0.62
-0.64
USD
USD
22%
1:500