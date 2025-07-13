SignaleKategorien
Tetsushi O-nishi

Tiger Neon

Tetsushi O-nishi
0 Bewertungen
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -22%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
70
Gewinntrades:
13 (18.57%)
Verlusttrades:
57 (81.43%)
Bester Trade:
16.24 USD
Schlechtester Trade:
-6.84 USD
Bruttoprofit:
76.27 USD (7 690 pips)
Bruttoverlust:
-121.24 USD (12 239 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (15.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.24 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.14
Trading-Aktivität:
17.47%
Max deposit load:
4.19%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
35 (50.00%)
Short-Positionen:
35 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.63
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-33.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.35 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-6.67%
Jahresprognose:
-80.93%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
44.97 USD
Maximaler:
44.97 USD (22.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.49% (44.97 USD)
Kapital:
4.45% (7.73 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 22
USDJPY 19
EURUSD 18
EURJPY 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -7
USDJPY -9
EURUSD -2
EURJPY -27
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -479
USDJPY -1.3K
EURUSD 643
EURJPY -3.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.24 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -33.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.25 × 12
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
itexsys-Platform
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real7
0.57 × 14
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6691
ICMarketsSC-MT5-4
0.98 × 4561
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 158
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
noch 42 ...
I trade EURUSD, GBPSUD, USDJPY, EURJPY.
100% of my trading is done with EA.
Keine Bewertungen
2025.12.26 02:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 13:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.17 09:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.15 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.07 13:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.02 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 08:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
