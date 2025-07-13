- Crescimento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
13 (18.57%)
Negociações com perda:
57 (81.43%)
Melhor negociação:
16.24 USD
Pior negociação:
-6.84 USD
Lucro bruto:
76.27 USD (7 690 pips)
Perda bruta:
-121.24 USD (12 239 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (15.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.24 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.14
Atividade de negociação:
17.47%
Depósito máximo carregado:
4.19%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
35 (50.00%)
Negociações curtas:
35 (50.00%)
Fator de lucro:
0.63
Valor esperado:
-0.64 USD
Lucro médio:
5.87 USD
Perda média:
-2.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-33.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.35 USD (14)
Crescimento mensal:
-6.67%
Previsão anual:
-80.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
44.97 USD
Máximo:
44.97 USD (22.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.49% (44.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.45% (7.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|22
|USDJPY
|19
|EURUSD
|18
|EURJPY
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-7
|USDJPY
|-9
|EURUSD
|-2
|EURJPY
|-27
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-479
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|643
|EURJPY
|-3.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.24 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +15.80 USD
Máxima perda consecutiva: -33.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6691
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.98 × 4561
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 158
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
42 mais ...
I trade EURUSD, GBPSUD, USDJPY, EURJPY.
100% of my trading is done with EA.
Sem comentários
