Tetsushi O-nishi

Tiger Neon

Tetsushi O-nishi
0 comentários
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -22%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
13 (18.57%)
Negociações com perda:
57 (81.43%)
Melhor negociação:
16.24 USD
Pior negociação:
-6.84 USD
Lucro bruto:
76.27 USD (7 690 pips)
Perda bruta:
-121.24 USD (12 239 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (15.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.24 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.14
Atividade de negociação:
17.47%
Depósito máximo carregado:
4.19%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
35 (50.00%)
Negociações curtas:
35 (50.00%)
Fator de lucro:
0.63
Valor esperado:
-0.64 USD
Lucro médio:
5.87 USD
Perda média:
-2.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-33.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.35 USD (14)
Crescimento mensal:
-6.67%
Previsão anual:
-80.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
44.97 USD
Máximo:
44.97 USD (22.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.49% (44.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.45% (7.73 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 22
USDJPY 19
EURUSD 18
EURJPY 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -7
USDJPY -9
EURUSD -2
EURJPY -27
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -479
USDJPY -1.3K
EURUSD 643
EURJPY -3.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.24 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +15.80 USD
Máxima perda consecutiva: -33.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.25 × 12
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
itexsys-Platform
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6691
ICMarketsSC-MT5-4
0.98 × 4561
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 158
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
42 mais ...
I trade EURUSD, GBPSUD, USDJPY, EURJPY.
100% of my trading is done with EA.
2025.12.26 02:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 13:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.17 09:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.15 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.07 13:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.02 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 08:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
