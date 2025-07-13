Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Opogroup-Server1 0.00 × 12 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 32 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 Exness-MT5Real10 0.25 × 12 VantageInternational-Live 4 0.29 × 73 ICTrading-MT5-4 0.30 × 10 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 itexsys-Platform 0.33 × 3 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ICMarketsEU-MT5-4 0.42 × 148 ForexTimeFXTM-Live01 0.50 × 4 FusionMarkets-Live 0.62 × 173 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 ICMarketsSC-MT5-2 0.84 × 6681 ICMarketsSC-MT5-4 0.93 × 4420 OxSecurities-Live 1.00 × 3 TitanFX-MT5-01 1.00 × 10 Alpari-MT5 1.04 × 54 Exness-MT5Real5 1.09 × 34 BlackBullMarkets-Live 1.10 × 31 ICMarketsSC-MT5 1.16 × 158 TradeMaxGlobal-Live 1.28 × 36 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 FPMarkets-Live 1.50 × 2 37 plus...