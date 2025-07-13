SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Tiger Neon
Tetsushi O-nishi

Tiger Neon

Tetsushi O-nishi
0 comentarios
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -22%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
70
Transacciones Rentables:
13 (18.57%)
Transacciones Irrentables:
57 (81.43%)
Mejor transacción:
16.24 USD
Peor transacción:
-6.84 USD
Beneficio Bruto:
76.27 USD (7 690 pips)
Pérdidas Brutas:
-121.24 USD (12 239 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (15.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.24 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Actividad comercial:
17.47%
Carga máxima del depósito:
4.19%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
35 (50.00%)
Transacciones Cortas:
35 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.63
Beneficio Esperado:
-0.64 USD
Beneficio medio:
5.87 USD
Pérdidas medias:
-2.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-33.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.35 USD (14)
Crecimiento al mes:
-6.67%
Pronóstico anual:
-80.93%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
44.97 USD
Máxima:
44.97 USD (22.48%)
Reducción relativa:
De balance:
22.49% (44.97 USD)
De fondos:
4.45% (7.73 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 22
USDJPY 19
EURUSD 18
EURJPY 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -7
USDJPY -9
EURUSD -2
EURJPY -27
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -479
USDJPY -1.3K
EURUSD 643
EURJPY -3.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.24 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +15.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -33.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.25 × 12
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
itexsys-Platform
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6691
ICMarketsSC-MT5-4
0.98 × 4561
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 158
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
otros 42...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
I trade EURUSD, GBPSUD, USDJPY, EURJPY.
100% of my trading is done with EA.
No hay comentarios
2025.12.26 02:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 13:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.17 09:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.15 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.07 13:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.02 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 08:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Tiger Neon
30 USD al mes
-22%
0
0
USD
155
USD
30
100%
70
18%
17%
0.62
-0.64
USD
22%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.