Total de Trades:
70
Transacciones Rentables:
13 (18.57%)
Transacciones Irrentables:
57 (81.43%)
Mejor transacción:
16.24 USD
Peor transacción:
-6.84 USD
Beneficio Bruto:
76.27 USD (7 690 pips)
Pérdidas Brutas:
-121.24 USD (12 239 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (15.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.24 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Actividad comercial:
17.47%
Carga máxima del depósito:
4.19%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
35 (50.00%)
Transacciones Cortas:
35 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.63
Beneficio Esperado:
-0.64 USD
Beneficio medio:
5.87 USD
Pérdidas medias:
-2.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-33.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.35 USD (14)
Crecimiento al mes:
-6.67%
Pronóstico anual:
-80.93%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
44.97 USD
Máxima:
44.97 USD (22.48%)
Reducción relativa:
De balance:
22.49% (44.97 USD)
De fondos:
4.45% (7.73 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|22
|USDJPY
|19
|EURUSD
|18
|EURJPY
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|-7
|USDJPY
|-9
|EURUSD
|-2
|EURJPY
|-27
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-479
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|643
|EURJPY
|-3.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Mejor transacción: +16.24 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +15.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -33.35 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6691
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.98 × 4561
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 158
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
I trade EURUSD, GBPSUD, USDJPY, EURJPY.
100% of my trading is done with EA.
