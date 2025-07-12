- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
25 (31.25%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (68.75%)
En iyi işlem:
65.36 USD
En kötü işlem:
-11.00 USD
Brüt kâr:
292.98 USD (55 320 pips)
Brüt zarar:
-188.01 USD (48 266 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (107.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.54 USD (4)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
15.92%
Maks. mevduat yükü:
198.82%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.10
Alış işlemleri:
60 (75.00%)
Satış işlemleri:
20 (25.00%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
11.72 USD
Ortalama zarar:
-3.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-40.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.02 USD (11)
Aylık büyüme:
576.40%
Yıllık tahmin:
6 993.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
95.74 USD (52.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.80% (73.85 USD)
Varlığa göre:
69.80% (3.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|EURUSD
|10
|USTEC
|9
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|3
|BTCUSD
|2
|US30
|2
|EURJPY
|2
|USDCAD
|2
|US500
|1
|NVDA
|1
|TSLA
|1
|US2000
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|84
|EURUSD
|-9
|USTEC
|30
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|-5
|USDJPY
|-2
|GBPJPY
|-10
|BTCUSD
|-1
|US30
|-14
|EURJPY
|-8
|USDCAD
|46
|US500
|0
|NVDA
|1
|TSLA
|2
|US2000
|-5
|CADJPY
|-4
|NZDJPY
|-6
|AUDJPY
|-6
|NZDCHF
|-3
|GBPAUD
|0
|AUDCAD
|-11
|EURGBP
|-2
|CADCHF
|12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.4K
|EURUSD
|-149
|USTEC
|37K
|GBPUSD
|569
|AUDUSD
|-89
|USDJPY
|-98
|GBPJPY
|-450
|BTCUSD
|-7.3K
|US30
|-27K
|EURJPY
|-462
|USDCAD
|1.3K
|US500
|19
|NVDA
|16
|TSLA
|178
|US2000
|-319
|CADJPY
|-180
|NZDJPY
|-207
|AUDJPY
|-281
|NZDCHF
|-81
|GBPAUD
|29
|AUDCAD
|-158
|EURGBP
|-24
|CADCHF
|231
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +65.36 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +107.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live 3
|
|0.00 × 1
VTindex-MT5
|
|0.00 × 34
TickmillEU-Live
|
|0.18 × 11
Axiory-Live
|
|0.31 × 16
itexsys-Platform
|
|0.34 × 93
VTMarkets-Live
|
|0.44 × 62
Exness-MT5Real9
|
|0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
|
|0.56 × 9
AronGroups-Server
|
|0.72 × 566
Darwinex-Live
|
|0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
|
|0.90 × 285
Exness-MT5Real12
|
|1.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 59 USD
-56%
0
0
USD
USD
14
USD
USD
25
0%
80
31%
16%
1.55
1.31
USD
USD
99%
1:500