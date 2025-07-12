SinyallerBölümler
Nova Andika

VnJuTfdSb

Nova Andika
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 59 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -56%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
25 (31.25%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (68.75%)
En iyi işlem:
65.36 USD
En kötü işlem:
-11.00 USD
Brüt kâr:
292.98 USD (55 320 pips)
Brüt zarar:
-188.01 USD (48 266 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (107.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.54 USD (4)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
15.92%
Maks. mevduat yükü:
198.82%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.10
Alış işlemleri:
60 (75.00%)
Satış işlemleri:
20 (25.00%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
11.72 USD
Ortalama zarar:
-3.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-40.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.02 USD (11)
Aylık büyüme:
576.40%
Yıllık tahmin:
6 993.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
95.74 USD (52.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.80% (73.85 USD)
Varlığa göre:
69.80% (3.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 20
EURUSD 10
USTEC 9
GBPUSD 9
AUDUSD 6
USDJPY 3
GBPJPY 3
BTCUSD 2
US30 2
EURJPY 2
USDCAD 2
US500 1
NVDA 1
TSLA 1
US2000 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
GBPAUD 1
AUDCAD 1
EURGBP 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 84
EURUSD -9
USTEC 30
GBPUSD 15
AUDUSD -5
USDJPY -2
GBPJPY -10
BTCUSD -1
US30 -14
EURJPY -8
USDCAD 46
US500 0
NVDA 1
TSLA 2
US2000 -5
CADJPY -4
NZDJPY -6
AUDJPY -6
NZDCHF -3
GBPAUD 0
AUDCAD -11
EURGBP -2
CADCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.4K
EURUSD -149
USTEC 37K
GBPUSD 569
AUDUSD -89
USDJPY -98
GBPJPY -450
BTCUSD -7.3K
US30 -27K
EURJPY -462
USDCAD 1.3K
US500 19
NVDA 16
TSLA 178
US2000 -319
CADJPY -180
NZDJPY -207
AUDJPY -281
NZDCHF -81
GBPAUD 29
AUDCAD -158
EURGBP -24
CADCHF 231
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +65.36 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +107.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 34
TickmillEU-Live
0.12 × 17
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
itexsys-Platform
0.33 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
VTMarkets-Live
0.43 × 234
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.52 × 42
ICMarkets-MT5
0.56 × 9
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
Darwinex-Live
0.78 × 304
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
93 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.15 12:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 22:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 00:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 04:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.20 04:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.20 04:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.20 04:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.27 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 14:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.16 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.14 13:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
