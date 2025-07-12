SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / VnJuTfdSb
Nova Andika

VnJuTfdSb

Nova Andika
0 comentários
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 59 USD por mês
crescimento desde 2025 -9%
Tickmill-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
95
Negociações com lucro:
30 (31.57%)
Negociações com perda:
65 (68.42%)
Melhor negociação:
65.36 USD
Pior negociação:
-11.00 USD
Lucro bruto:
329.49 USD (56 054 pips)
Perda bruta:
-236.00 USD (53 734 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (107.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
107.54 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
10.38%
Depósito máximo carregado:
198.82%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.98
Negociações longas:
71 (74.74%)
Negociações curtas:
24 (25.26%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
0.98 USD
Lucro médio:
10.98 USD
Perda média:
-3.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-40.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.02 USD (11)
Crescimento mensal:
514.79%
Previsão anual:
6 246.16%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
95.74 USD (52.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
98.80% (73.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
69.80% (3.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 21
EURUSD 12
USTEC 10
GBPUSD 9
AUDUSD 8
USDJPY 7
USDCAD 4
GBPJPY 3
BTCUSD 2
US30 2
US500 2
EURJPY 2
USDCHF 2
NVDA 1
TSLA 1
US2000 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
GBPAUD 1
AUDCAD 1
EURGBP 1
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 84
EURUSD -17
USTEC 25
GBPUSD 15
AUDUSD -17
USDJPY 1
USDCAD 67
GBPJPY -10
BTCUSD -1
US30 -14
US500 -1
EURJPY -8
USDCHF -8
NVDA 1
TSLA 2
US2000 -5
CADJPY -4
NZDJPY -6
AUDJPY -6
NZDCHF -3
GBPAUD 0
AUDCAD -11
EURGBP -2
CADCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.4K
EURUSD -285
USTEC 32K
GBPUSD 569
AUDUSD -225
USDJPY 18
USDCAD 1.7K
GBPJPY -450
BTCUSD -7.3K
US30 -27K
US500 -91
EURJPY -462
USDCHF -84
NVDA 16
TSLA 178
US2000 -319
CADJPY -180
NZDJPY -207
AUDJPY -281
NZDCHF -81
GBPAUD 29
AUDCAD -158
EURGBP -24
CADCHF 231
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +65.36 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +107.54 USD
Máxima perda consecutiva: -40.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.11 × 19
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
itexsys-Platform
0.33 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live
0.58 × 259
Exness-MT5Real7
0.65 × 57
VantageInternational-Live 5
0.71 × 79
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Darwinex-Live
0.96 × 329
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 184
93 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.08 17:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 12:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 22:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 00:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 04:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.20 04:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.20 04:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
VnJuTfdSb
59 USD por mês
-9%
0
0
USD
44
USD
29
0%
95
31%
10%
1.39
0.98
USD
99%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.