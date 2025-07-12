- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
95
Transacciones Rentables:
30 (31.57%)
Transacciones Irrentables:
65 (68.42%)
Mejor transacción:
65.36 USD
Peor transacción:
-11.00 USD
Beneficio Bruto:
329.49 USD (56 054 pips)
Pérdidas Brutas:
-236.00 USD (53 734 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (107.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
107.54 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
10.38%
Carga máxima del depósito:
198.82%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.98
Transacciones Largas:
71 (74.74%)
Transacciones Cortas:
24 (25.26%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
0.98 USD
Beneficio medio:
10.98 USD
Pérdidas medias:
-3.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-40.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-40.02 USD (11)
Crecimiento al mes:
514.79%
Pronóstico anual:
6 246.16%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
95.74 USD (52.12%)
Reducción relativa:
De balance:
98.80% (73.85 USD)
De fondos:
69.80% (3.93 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURUSD
|12
|USTEC
|10
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|7
|USDCAD
|4
|GBPJPY
|3
|BTCUSD
|2
|US30
|2
|US500
|2
|EURJPY
|2
|USDCHF
|2
|NVDA
|1
|TSLA
|1
|US2000
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|84
|EURUSD
|-17
|USTEC
|25
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|-17
|USDJPY
|1
|USDCAD
|67
|GBPJPY
|-10
|BTCUSD
|-1
|US30
|-14
|US500
|-1
|EURJPY
|-8
|USDCHF
|-8
|NVDA
|1
|TSLA
|2
|US2000
|-5
|CADJPY
|-4
|NZDJPY
|-6
|AUDJPY
|-6
|NZDCHF
|-3
|GBPAUD
|0
|AUDCAD
|-11
|EURGBP
|-2
|CADCHF
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.4K
|EURUSD
|-285
|USTEC
|32K
|GBPUSD
|569
|AUDUSD
|-225
|USDJPY
|18
|USDCAD
|1.7K
|GBPJPY
|-450
|BTCUSD
|-7.3K
|US30
|-27K
|US500
|-91
|EURJPY
|-462
|USDCHF
|-84
|NVDA
|16
|TSLA
|178
|US2000
|-319
|CADJPY
|-180
|NZDJPY
|-207
|AUDJPY
|-281
|NZDCHF
|-81
|GBPAUD
|29
|AUDCAD
|-158
|EURGBP
|-24
|CADCHF
|231
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +65.36 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +107.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -40.02 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 19
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
itexsys-Platform
|0.33 × 9
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.58 × 259
|
Exness-MT5Real7
|0.65 × 57
|
VantageInternational-Live 5
|0.71 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 566
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 285
|
Darwinex-Live
|0.96 × 329
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.08 × 184
otros 93...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
59 USD al mes
-9%
0
0
USD
USD
94
USD
USD
29
0%
95
31%
10%
1.39
0.98
USD
USD
99%
1:500