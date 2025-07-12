SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / VnJuTfdSb
Nova Andika

VnJuTfdSb

Nova Andika
0 comentarios
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 59 USD al mes
incremento desde 2025 -9%
Tickmill-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
95
Transacciones Rentables:
30 (31.57%)
Transacciones Irrentables:
65 (68.42%)
Mejor transacción:
65.36 USD
Peor transacción:
-11.00 USD
Beneficio Bruto:
329.49 USD (56 054 pips)
Pérdidas Brutas:
-236.00 USD (53 734 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (107.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
107.54 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
10.38%
Carga máxima del depósito:
198.82%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.98
Transacciones Largas:
71 (74.74%)
Transacciones Cortas:
24 (25.26%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
0.98 USD
Beneficio medio:
10.98 USD
Pérdidas medias:
-3.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-40.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-40.02 USD (11)
Crecimiento al mes:
514.79%
Pronóstico anual:
6 246.16%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
95.74 USD (52.12%)
Reducción relativa:
De balance:
98.80% (73.85 USD)
De fondos:
69.80% (3.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 21
EURUSD 12
USTEC 10
GBPUSD 9
AUDUSD 8
USDJPY 7
USDCAD 4
GBPJPY 3
BTCUSD 2
US30 2
US500 2
EURJPY 2
USDCHF 2
NVDA 1
TSLA 1
US2000 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
GBPAUD 1
AUDCAD 1
EURGBP 1
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 84
EURUSD -17
USTEC 25
GBPUSD 15
AUDUSD -17
USDJPY 1
USDCAD 67
GBPJPY -10
BTCUSD -1
US30 -14
US500 -1
EURJPY -8
USDCHF -8
NVDA 1
TSLA 2
US2000 -5
CADJPY -4
NZDJPY -6
AUDJPY -6
NZDCHF -3
GBPAUD 0
AUDCAD -11
EURGBP -2
CADCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4.4K
EURUSD -285
USTEC 32K
GBPUSD 569
AUDUSD -225
USDJPY 18
USDCAD 1.7K
GBPJPY -450
BTCUSD -7.3K
US30 -27K
US500 -91
EURJPY -462
USDCHF -84
NVDA 16
TSLA 178
US2000 -319
CADJPY -180
NZDJPY -207
AUDJPY -281
NZDCHF -81
GBPAUD 29
AUDCAD -158
EURGBP -24
CADCHF 231
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +65.36 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +107.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -40.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.11 × 19
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
itexsys-Platform
0.33 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live
0.58 × 259
Exness-MT5Real7
0.65 × 57
VantageInternational-Live 5
0.71 × 79
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Darwinex-Live
0.96 × 329
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 184
otros 93...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.08 17:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 12:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 22:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 00:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 04:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.20 04:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.20 04:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
VnJuTfdSb
59 USD al mes
-9%
0
0
USD
94
USD
29
0%
95
31%
10%
1.39
0.98
USD
99%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.