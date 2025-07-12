SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / VnJuTfdSb
Nova Andika

VnJuTfdSb

Nova Andika
0 avis
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 59 USD par mois
croissance depuis 2025 -56%
Tickmill-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
80
Bénéfice trades:
25 (31.25%)
Perte trades:
55 (68.75%)
Meilleure transaction:
65.36 USD
Pire transaction:
-11.00 USD
Bénéfice brut:
292.98 USD (55 320 pips)
Perte brute:
-188.01 USD (48 266 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (107.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
107.54 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
15.92%
Charge de dépôt maximale:
198.82%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.10
Longs trades:
60 (75.00%)
Courts trades:
20 (25.00%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
1.31 USD
Bénéfice moyen:
11.72 USD
Perte moyenne:
-3.42 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-40.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-40.02 USD (11)
Croissance mensuelle:
576.40%
Prévision annuelle:
6 993.69%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
95.74 USD (52.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.80% (73.85 USD)
Par fonds propres:
69.80% (3.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 20
EURUSD 10
USTEC 9
GBPUSD 9
AUDUSD 6
USDJPY 3
GBPJPY 3
BTCUSD 2
US30 2
EURJPY 2
USDCAD 2
US500 1
NVDA 1
TSLA 1
US2000 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
GBPAUD 1
AUDCAD 1
EURGBP 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 84
EURUSD -9
USTEC 30
GBPUSD 15
AUDUSD -5
USDJPY -2
GBPJPY -10
BTCUSD -1
US30 -14
EURJPY -8
USDCAD 46
US500 0
NVDA 1
TSLA 2
US2000 -5
CADJPY -4
NZDJPY -6
AUDJPY -6
NZDCHF -3
GBPAUD 0
AUDCAD -11
EURGBP -2
CADCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.4K
EURUSD -149
USTEC 37K
GBPUSD 569
AUDUSD -89
USDJPY -98
GBPJPY -450
BTCUSD -7.3K
US30 -27K
EURJPY -462
USDCAD 1.3K
US500 19
NVDA 16
TSLA 178
US2000 -319
CADJPY -180
NZDJPY -207
AUDJPY -281
NZDCHF -81
GBPAUD 29
AUDCAD -158
EURGBP -24
CADCHF 231
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +65.36 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +107.54 USD
Perte consécutive maximale: -40.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 34
TickmillEU-Live
0.12 × 17
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
itexsys-Platform
0.33 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
VTMarkets-Live
0.43 × 234
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.52 × 42
ICMarkets-MT5
0.56 × 9
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
Darwinex-Live
0.78 × 304
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
93 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.15 12:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 22:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 00:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 04:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.20 04:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.20 04:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.20 04:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.27 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 14:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.16 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.14 13:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VnJuTfdSb
59 USD par mois
-56%
0
0
USD
14
USD
25
0%
80
31%
16%
1.55
1.31
USD
99%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.