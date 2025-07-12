シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / VnJuTfdSb
Nova Andika

VnJuTfdSb

Nova Andika
レビュー0件
29週間
0 / 0 USD
月額  59  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -9%
Tickmill-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
95
利益トレード:
30 (31.57%)
損失トレード:
65 (68.42%)
ベストトレード:
65.36 USD
最悪のトレード:
-11.00 USD
総利益:
329.49 USD (56 054 pips)
総損失:
-236.00 USD (53 734 pips)
最大連続の勝ち:
4 (107.54 USD)
最大連続利益:
107.54 USD (4)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
10.38%
最大入金額:
198.82%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.98
長いトレード:
71 (74.74%)
短いトレード:
24 (25.26%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
0.98 USD
平均利益:
10.98 USD
平均損失:
-3.63 USD
最大連続の負け:
11 (-40.02 USD)
最大連続損失:
-40.02 USD (11)
月間成長:
514.79%
年間予想:
6 246.16%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
95.74 USD (52.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
98.80% (73.85 USD)
エクイティによる:
69.80% (3.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 21
EURUSD 12
USTEC 10
GBPUSD 9
AUDUSD 8
USDJPY 7
USDCAD 4
GBPJPY 3
BTCUSD 2
US30 2
US500 2
EURJPY 2
USDCHF 2
NVDA 1
TSLA 1
US2000 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
GBPAUD 1
AUDCAD 1
EURGBP 1
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 84
EURUSD -17
USTEC 25
GBPUSD 15
AUDUSD -17
USDJPY 1
USDCAD 67
GBPJPY -10
BTCUSD -1
US30 -14
US500 -1
EURJPY -8
USDCHF -8
NVDA 1
TSLA 2
US2000 -5
CADJPY -4
NZDJPY -6
AUDJPY -6
NZDCHF -3
GBPAUD 0
AUDCAD -11
EURGBP -2
CADCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 4.4K
EURUSD -285
USTEC 32K
GBPUSD 569
AUDUSD -225
USDJPY 18
USDCAD 1.7K
GBPJPY -450
BTCUSD -7.3K
US30 -27K
US500 -91
EURJPY -462
USDCHF -84
NVDA 16
TSLA 178
US2000 -319
CADJPY -180
NZDJPY -207
AUDJPY -281
NZDCHF -81
GBPAUD 29
AUDCAD -158
EURGBP -24
CADCHF 231
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +65.36 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +107.54 USD
最大連続損失: -40.02 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.11 × 19
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
itexsys-Platform
0.33 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live
0.58 × 259
Exness-MT5Real7
0.65 × 57
VantageInternational-Live 5
0.71 × 79
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Darwinex-Live
0.96 × 329
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 184
93 より多く...
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください