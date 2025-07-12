- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
95
利益トレード:
30 (31.57%)
損失トレード:
65 (68.42%)
ベストトレード:
65.36 USD
最悪のトレード:
-11.00 USD
総利益:
329.49 USD (56 054 pips)
総損失:
-236.00 USD (53 734 pips)
最大連続の勝ち:
4 (107.54 USD)
最大連続利益:
107.54 USD (4)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
10.38%
最大入金額:
198.82%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.98
長いトレード:
71 (74.74%)
短いトレード:
24 (25.26%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
0.98 USD
平均利益:
10.98 USD
平均損失:
-3.63 USD
最大連続の負け:
11 (-40.02 USD)
最大連続損失:
-40.02 USD (11)
月間成長:
514.79%
年間予想:
6 246.16%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
95.74 USD (52.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
98.80% (73.85 USD)
エクイティによる:
69.80% (3.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURUSD
|12
|USTEC
|10
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|7
|USDCAD
|4
|GBPJPY
|3
|BTCUSD
|2
|US30
|2
|US500
|2
|EURJPY
|2
|USDCHF
|2
|NVDA
|1
|TSLA
|1
|US2000
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|84
|EURUSD
|-17
|USTEC
|25
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|-17
|USDJPY
|1
|USDCAD
|67
|GBPJPY
|-10
|BTCUSD
|-1
|US30
|-14
|US500
|-1
|EURJPY
|-8
|USDCHF
|-8
|NVDA
|1
|TSLA
|2
|US2000
|-5
|CADJPY
|-4
|NZDJPY
|-6
|AUDJPY
|-6
|NZDCHF
|-3
|GBPAUD
|0
|AUDCAD
|-11
|EURGBP
|-2
|CADCHF
|12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.4K
|EURUSD
|-285
|USTEC
|32K
|GBPUSD
|569
|AUDUSD
|-225
|USDJPY
|18
|USDCAD
|1.7K
|GBPJPY
|-450
|BTCUSD
|-7.3K
|US30
|-27K
|US500
|-91
|EURJPY
|-462
|USDCHF
|-84
|NVDA
|16
|TSLA
|178
|US2000
|-319
|CADJPY
|-180
|NZDJPY
|-207
|AUDJPY
|-281
|NZDCHF
|-81
|GBPAUD
|29
|AUDCAD
|-158
|EURGBP
|-24
|CADCHF
|231
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +65.36 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +107.54 USD
最大連続損失: -40.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
VTindex-MT5
|0.00 × 4
TickmillEU-Live
|0.11 × 19
RannForex-Server
|0.18 × 11
Axiory-Live
|0.30 × 33
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
itexsys-Platform
|0.33 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
AronGroups-Server
|0.57 × 7
VTMarkets-Live
|0.58 × 259
Exness-MT5Real7
|0.65 × 57
VantageInternational-Live 5
|0.71 × 79
Exness-MT5Real8
|0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
DooTechnology-Live
|0.90 × 285
Darwinex-Live
|0.96 × 329
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
Markets.com-Live
|1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|1.08 × 184
