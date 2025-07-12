信号部分
Nova Andika

VnJuTfdSb

Nova Andika
0条评论
29
0 / 0 USD
每月复制 59 USD per 
增长自 2025 -9%
Tickmill-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
95
盈利交易:
30 (31.57%)
亏损交易:
65 (68.42%)
最好交易:
65.36 USD
最差交易:
-11.00 USD
毛利:
329.49 USD (56 054 pips)
毛利亏损:
-236.00 USD (53 734 pips)
最大连续赢利:
4 (107.54 USD)
最大连续盈利:
107.54 USD (4)
夏普比率:
0.16
交易活动:
10.38%
最大入金加载:
198.82%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.98
长期交易:
71 (74.74%)
短期交易:
24 (25.26%)
利润因子:
1.40
预期回报:
0.98 USD
平均利润:
10.98 USD
平均损失:
-3.63 USD
最大连续失误:
11 (-40.02 USD)
最大连续亏损:
-40.02 USD (11)
每月增长:
514.79%
年度预测:
6 246.16%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
95.74 USD (52.12%)
相对跌幅:
结余:
98.80% (73.85 USD)
净值:
69.80% (3.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 21
EURUSD 12
USTEC 10
GBPUSD 9
AUDUSD 8
USDJPY 7
USDCAD 4
GBPJPY 3
BTCUSD 2
US30 2
US500 2
EURJPY 2
USDCHF 2
NVDA 1
TSLA 1
US2000 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
GBPAUD 1
AUDCAD 1
EURGBP 1
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 84
EURUSD -17
USTEC 25
GBPUSD 15
AUDUSD -17
USDJPY 1
USDCAD 67
GBPJPY -10
BTCUSD -1
US30 -14
US500 -1
EURJPY -8
USDCHF -8
NVDA 1
TSLA 2
US2000 -5
CADJPY -4
NZDJPY -6
AUDJPY -6
NZDCHF -3
GBPAUD 0
AUDCAD -11
EURGBP -2
CADCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 4.4K
EURUSD -285
USTEC 32K
GBPUSD 569
AUDUSD -225
USDJPY 18
USDCAD 1.7K
GBPJPY -450
BTCUSD -7.3K
US30 -27K
US500 -91
EURJPY -462
USDCHF -84
NVDA 16
TSLA 178
US2000 -319
CADJPY -180
NZDJPY -207
AUDJPY -281
NZDCHF -81
GBPAUD 29
AUDCAD -158
EURGBP -24
CADCHF 231
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +65.36 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +107.54 USD
最大连续亏损: -40.02 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.11 × 19
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
itexsys-Platform
0.33 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live
0.58 × 259
Exness-MT5Real7
0.65 × 57
VantageInternational-Live 5
0.71 × 79
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Darwinex-Live
0.96 × 329
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 184
93 更多...
没有评论
2026.01.08 17:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 12:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 22:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 00:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 04:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.20 04:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.20 04:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
