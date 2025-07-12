Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EvolveMarkets-MT5 Live Server 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 3 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 5 VTindex-MT5 0.00 × 4 TickmillEU-Live 0.11 × 19 RannForex-Server 0.18 × 11 Axiory-Live 0.30 × 33 GoMarkets-Live 0.31 × 16 itexsys-Platform 0.33 × 9 CapitalPointTrading-MT5-4 0.34 × 93 ForexTimeFXTM-Live01 0.44 × 62 Exness-MT5Real9 0.48 × 27 AlpariEvrasia-Real01 0.50 × 2 AronGroups-Server 0.57 × 7 VTMarkets-Live 0.58 × 259 Exness-MT5Real7 0.65 × 57 VantageInternational-Live 5 0.71 × 79 Exness-MT5Real8 0.72 × 566 FxPro-MT5 Live02 0.83 × 71 EquitiBrokerageSC-Live 0.87 × 103 DooTechnology-Live 0.90 × 285 Darwinex-Live 0.96 × 329 Exness-MT5Real12 0.98 × 60 Markets.com-Live 1.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 1.08 × 184