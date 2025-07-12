SignaleKategorien
Nova Andika

VnJuTfdSb

Nova Andika
0 Bewertungen
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 59 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -9%
Tickmill-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
95
Gewinntrades:
30 (31.57%)
Verlusttrades:
65 (68.42%)
Bester Trade:
65.36 USD
Schlechtester Trade:
-11.00 USD
Bruttoprofit:
329.49 USD (56 054 pips)
Bruttoverlust:
-236.00 USD (53 734 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (107.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
107.54 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
10.38%
Max deposit load:
198.82%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.98
Long-Positionen:
71 (74.74%)
Short-Positionen:
24 (25.26%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
0.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-40.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-40.02 USD (11)
Wachstum pro Monat :
514.79%
Jahresprognose:
6 246.16%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
95.74 USD (52.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
98.80% (73.85 USD)
Kapital:
69.80% (3.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 21
EURUSD 12
USTEC 10
GBPUSD 9
AUDUSD 8
USDJPY 7
USDCAD 4
GBPJPY 3
BTCUSD 2
US30 2
US500 2
EURJPY 2
USDCHF 2
NVDA 1
TSLA 1
US2000 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
GBPAUD 1
AUDCAD 1
EURGBP 1
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 84
EURUSD -17
USTEC 25
GBPUSD 15
AUDUSD -17
USDJPY 1
USDCAD 67
GBPJPY -10
BTCUSD -1
US30 -14
US500 -1
EURJPY -8
USDCHF -8
NVDA 1
TSLA 2
US2000 -5
CADJPY -4
NZDJPY -6
AUDJPY -6
NZDCHF -3
GBPAUD 0
AUDCAD -11
EURGBP -2
CADCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.4K
EURUSD -285
USTEC 32K
GBPUSD 569
AUDUSD -225
USDJPY 18
USDCAD 1.7K
GBPJPY -450
BTCUSD -7.3K
US30 -27K
US500 -91
EURJPY -462
USDCHF -84
NVDA 16
TSLA 178
US2000 -319
CADJPY -180
NZDJPY -207
AUDJPY -281
NZDCHF -81
GBPAUD 29
AUDCAD -158
EURGBP -24
CADCHF 231
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +65.36 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +107.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -40.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.11 × 19
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
itexsys-Platform
0.33 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live
0.58 × 259
Exness-MT5Real7
0.65 × 57
VantageInternational-Live 5
0.71 × 79
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Darwinex-Live
0.96 × 329
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 184
noch 93 ...
Keine Bewertungen
2026.01.08 17:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 12:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 22:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 00:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 04:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.20 04:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.20 04:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
VnJuTfdSb
59 USD pro Monat
-9%
0
0
USD
44
USD
29
0%
95
31%
10%
1.39
0.98
USD
99%
1:500
Kopieren

