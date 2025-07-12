СигналыРазделы
Nova Andika

VnJuTfdSb

Nova Andika
0 отзывов
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 59 USD в месяц
прирост с 2025 -9%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
95
Прибыльных трейдов:
30 (31.57%)
Убыточных трейдов:
65 (68.42%)
Лучший трейд:
65.36 USD
Худший трейд:
-11.00 USD
Общая прибыль:
329.49 USD (56 054 pips)
Общий убыток:
-236.00 USD (53 734 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (107.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.54 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
10.38%
Макс. загрузка депозита:
198.82%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.98
Длинных трейдов:
71 (74.74%)
Коротких трейдов:
24 (25.26%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
10.98 USD
Средний убыток:
-3.63 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-40.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.02 USD (11)
Прирост в месяц:
514.79%
Годовой прогноз:
6 246.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
95.74 USD (52.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.80% (73.85 USD)
По эквити:
69.80% (3.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 21
EURUSD 12
USTEC 10
GBPUSD 9
AUDUSD 8
USDJPY 7
USDCAD 4
GBPJPY 3
BTCUSD 2
US30 2
US500 2
EURJPY 2
USDCHF 2
NVDA 1
TSLA 1
US2000 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
GBPAUD 1
AUDCAD 1
EURGBP 1
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 84
EURUSD -17
USTEC 25
GBPUSD 15
AUDUSD -17
USDJPY 1
USDCAD 67
GBPJPY -10
BTCUSD -1
US30 -14
US500 -1
EURJPY -8
USDCHF -8
NVDA 1
TSLA 2
US2000 -5
CADJPY -4
NZDJPY -6
AUDJPY -6
NZDCHF -3
GBPAUD 0
AUDCAD -11
EURGBP -2
CADCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.4K
EURUSD -285
USTEC 32K
GBPUSD 569
AUDUSD -225
USDJPY 18
USDCAD 1.7K
GBPJPY -450
BTCUSD -7.3K
US30 -27K
US500 -91
EURJPY -462
USDCHF -84
NVDA 16
TSLA 178
US2000 -319
CADJPY -180
NZDJPY -207
AUDJPY -281
NZDCHF -81
GBPAUD 29
AUDCAD -158
EURGBP -24
CADCHF 231
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +65.36 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +107.54 USD
Макс. убыток в серии: -40.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.11 × 19
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
itexsys-Platform
0.33 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live
0.58 × 259
Exness-MT5Real7
0.65 × 57
VantageInternational-Live 5
0.71 × 79
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Darwinex-Live
0.96 × 329
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 184
еще 93...
Нет отзывов
2026.01.08 17:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 12:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 22:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 00:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 04:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.20 04:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.20 04:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
