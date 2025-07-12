- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
95
Прибыльных трейдов:
30 (31.57%)
Убыточных трейдов:
65 (68.42%)
Лучший трейд:
65.36 USD
Худший трейд:
-11.00 USD
Общая прибыль:
329.49 USD (56 054 pips)
Общий убыток:
-236.00 USD (53 734 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (107.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.54 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
10.38%
Макс. загрузка депозита:
198.82%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.98
Длинных трейдов:
71 (74.74%)
Коротких трейдов:
24 (25.26%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
10.98 USD
Средний убыток:
-3.63 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-40.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.02 USD (11)
Прирост в месяц:
514.79%
Годовой прогноз:
6 246.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
95.74 USD (52.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.80% (73.85 USD)
По эквити:
69.80% (3.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURUSD
|12
|USTEC
|10
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|7
|USDCAD
|4
|GBPJPY
|3
|BTCUSD
|2
|US30
|2
|US500
|2
|EURJPY
|2
|USDCHF
|2
|NVDA
|1
|TSLA
|1
|US2000
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|84
|EURUSD
|-17
|USTEC
|25
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|-17
|USDJPY
|1
|USDCAD
|67
|GBPJPY
|-10
|BTCUSD
|-1
|US30
|-14
|US500
|-1
|EURJPY
|-8
|USDCHF
|-8
|NVDA
|1
|TSLA
|2
|US2000
|-5
|CADJPY
|-4
|NZDJPY
|-6
|AUDJPY
|-6
|NZDCHF
|-3
|GBPAUD
|0
|AUDCAD
|-11
|EURGBP
|-2
|CADCHF
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.4K
|EURUSD
|-285
|USTEC
|32K
|GBPUSD
|569
|AUDUSD
|-225
|USDJPY
|18
|USDCAD
|1.7K
|GBPJPY
|-450
|BTCUSD
|-7.3K
|US30
|-27K
|US500
|-91
|EURJPY
|-462
|USDCHF
|-84
|NVDA
|16
|TSLA
|178
|US2000
|-319
|CADJPY
|-180
|NZDJPY
|-207
|AUDJPY
|-281
|NZDCHF
|-81
|GBPAUD
|29
|AUDCAD
|-158
|EURGBP
|-24
|CADCHF
|231
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +65.36 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +107.54 USD
Макс. убыток в серии: -40.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 19
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
itexsys-Platform
|0.33 × 9
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.58 × 259
|
Exness-MT5Real7
|0.65 × 57
|
VantageInternational-Live 5
|0.71 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 566
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 285
|
Darwinex-Live
|0.96 × 329
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.08 × 184
Нет отзывов
