Nova Andika

VnJuTfdSb

Nova Andika
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 59 USD al mese
crescita dal 2025 -56%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
25 (31.25%)
Loss Trade:
55 (68.75%)
Best Trade:
65.36 USD
Worst Trade:
-11.00 USD
Profitto lordo:
292.98 USD (55 320 pips)
Perdita lorda:
-188.01 USD (48 266 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (107.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.54 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
15.92%
Massimo carico di deposito:
198.82%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
60 (75.00%)
Short Trade:
20 (25.00%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
11.72 USD
Perdita media:
-3.42 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-40.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.02 USD (11)
Crescita mensile:
576.40%
Previsione annuale:
6 993.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
95.74 USD (52.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.80% (73.85 USD)
Per equità:
69.80% (3.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20
EURUSD 10
USTEC 9
GBPUSD 9
AUDUSD 6
USDJPY 3
GBPJPY 3
BTCUSD 2
US30 2
EURJPY 2
USDCAD 2
US500 1
NVDA 1
TSLA 1
US2000 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
GBPAUD 1
AUDCAD 1
EURGBP 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 84
EURUSD -9
USTEC 30
GBPUSD 15
AUDUSD -5
USDJPY -2
GBPJPY -10
BTCUSD -1
US30 -14
EURJPY -8
USDCAD 46
US500 0
NVDA 1
TSLA 2
US2000 -5
CADJPY -4
NZDJPY -6
AUDJPY -6
NZDCHF -3
GBPAUD 0
AUDCAD -11
EURGBP -2
CADCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.4K
EURUSD -149
USTEC 37K
GBPUSD 569
AUDUSD -89
USDJPY -98
GBPJPY -450
BTCUSD -7.3K
US30 -27K
EURJPY -462
USDCAD 1.3K
US500 19
NVDA 16
TSLA 178
US2000 -319
CADJPY -180
NZDJPY -207
AUDJPY -281
NZDCHF -81
GBPAUD 29
AUDCAD -158
EURGBP -24
CADCHF 231
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.36 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +107.54 USD
Massima perdita consecutiva: -40.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 34
TickmillEU-Live
0.12 × 17
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
itexsys-Platform
0.33 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
VTMarkets-Live
0.43 × 234
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.52 × 42
ICMarkets-MT5
0.56 × 9
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
Darwinex-Live
0.78 × 304
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
93 più
Non ci sono recensioni
2025.12.15 12:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 22:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 00:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 04:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.20 04:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.20 04:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.20 04:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.27 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 14:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.16 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.14 13:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
