İşlemler:
374
Kârla kapanan işlemler:
283 (75.66%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (24.33%)
En iyi işlem:
11.92 USD
En kötü işlem:
-11.67 USD
Brüt kâr:
381.09 USD (24 541 pips)
Brüt zarar:
-252.24 USD (20 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (12.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.90 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
47.00%
Maks. mevduat yükü:
12.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
5.76
Alış işlemleri:
214 (57.22%)
Satış işlemleri:
160 (42.78%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
1.35 USD
Ortalama zarar:
-2.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-22.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.37 USD (2)
Aylık büyüme:
5.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.37 USD (1.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.84% (19.25 USD)
Varlığa göre:
28.59% (326.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|374
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|129
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.92 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +12.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.57 × 7
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|2.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live05
|2.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|4.40 × 10
|
Axi-US09-Live
|4.67 × 6
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|5.00 × 2
|
FBS-Real-3
|5.00 × 2
|
Exness-Real12
|5.25 × 4
|
RoboForex-ProCent-3
|6.15 × 430
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
11
100%
374
75%
47%
1.51
0.34
USD
USD
29%
1:500