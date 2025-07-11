- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
766
利益トレード:
593 (77.41%)
損失トレード:
173 (22.58%)
ベストトレード:
18.59 USD
最悪のトレード:
-18.30 USD
総利益:
822.44 USD (54 391 pips)
総損失:
-544.44 USD (42 338 pips)
最大連続の勝ち:
22 (13.08 USD)
最大連続利益:
20.68 USD (21)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
67.35%
最大入金額:
12.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
9.84
長いトレード:
412 (53.79%)
短いトレード:
354 (46.21%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
0.36 USD
平均利益:
1.39 USD
平均損失:
-3.15 USD
最大連続の負け:
2 (-24.39 USD)
最大連続損失:
-24.39 USD (2)
月間成長:
3.78%
年間予想:
45.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
28.24 USD (2.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.44% (28.24 USD)
エクイティによる:
28.59% (326.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|766
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|278
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.59 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +13.08 USD
最大連続損失: -24.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.57 × 7
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|2.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live05
|2.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|4.40 × 10
|
Axi-US09-Live
|4.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|5.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|5.00 × 2
|
FBS-Real-3
|5.00 × 2
|
Exness-Real12
|5.25 × 4
