Trade:
374
Profit Trade:
283 (75.66%)
Loss Trade:
91 (24.33%)
Best Trade:
11.92 USD
Worst Trade:
-11.67 USD
Profitto lordo:
381.09 USD (24 541 pips)
Perdita lorda:
-252.24 USD (20 444 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (12.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.90 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
45.90%
Massimo carico di deposito:
12.92%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
5.76
Long Trade:
214 (57.22%)
Short Trade:
160 (42.78%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
1.35 USD
Perdita media:
-2.77 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-22.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.37 USD (2)
Crescita mensile:
5.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.37 USD (1.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.84% (19.25 USD)
Per equità:
28.59% (326.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|374
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|129
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.92 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.06 USD
Massima perdita consecutiva: -22.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.57 × 7
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|2.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live05
|2.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|4.40 × 10
|
Axi-US09-Live
|4.67 × 6
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|5.00 × 2
|
FBS-Real-3
|5.00 × 2
|
Exness-Real12
|5.25 × 4
|
RoboForex-ProCent-3
|6.15 × 430
11 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
