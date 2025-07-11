- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
766
Negociações com lucro:
593 (77.41%)
Negociações com perda:
173 (22.58%)
Melhor negociação:
18.59 USD
Pior negociação:
-18.30 USD
Lucro bruto:
822.44 USD (54 391 pips)
Perda bruta:
-544.44 USD (42 338 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (13.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.68 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
67.35%
Depósito máximo carregado:
12.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
9.84
Negociações longas:
412 (53.79%)
Negociações curtas:
354 (46.21%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
0.36 USD
Lucro médio:
1.39 USD
Perda média:
-3.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-24.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.39 USD (2)
Crescimento mensal:
3.78%
Previsão anual:
45.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
28.24 USD (2.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.44% (28.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.59% (326.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|766
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|278
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.59 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +13.08 USD
Máxima perda consecutiva: -24.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.57 × 7
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|2.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live05
|2.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|4.40 × 10
|
Axi-US09-Live
|4.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|5.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|5.00 × 2
|
FBS-Real-3
|5.00 × 2
|
Exness-Real12
|5.25 × 4
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
27%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
24
100%
766
77%
67%
1.51
0.36
USD
USD
29%
1:500