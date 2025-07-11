- 자본
- 축소
트레이드:
797
이익 거래:
616 (77.28%)
손실 거래:
181 (22.71%)
최고의 거래:
18.59 USD
최악의 거래:
-18.30 USD
총 수익:
855.91 USD (56 764 pips)
총 손실:
-566.61 USD (44 205 pips)
연속 최대 이익:
22 (13.08 USD)
연속 최대 이익:
20.68 USD (21)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
68.35%
최대 입금량:
12.92%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
10.24
롱(주식매수):
438 (54.96%)
숏(주식차입매도):
359 (45.04%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
0.36 USD
평균 이익:
1.39 USD
평균 손실:
-3.13 USD
연속 최대 손실:
2 (-24.39 USD)
연속 최대 손실:
-24.39 USD (2)
월별 성장률:
3.33%
연간 예측:
40.40%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
28.24 USD (2.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.44% (28.24 USD)
자본금별:
28.59% (326.73 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|797
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|289
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.59 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +13.08 USD
연속 최대 손실: -24.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.57 × 7
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|2.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live05
|2.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|4.40 × 10
|
Axi-US09-Live
|4.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|5.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|5.00 × 2
|
FBS-Real-3
|5.00 × 2
|
Exness-Real12
|5.25 × 4
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
28%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
26
100%
797
77%
68%
1.51
0.36
USD
USD
29%
1:500