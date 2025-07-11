리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live08 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 4 Exness-Real9 0.00 × 6 RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 DooPrime-Live 2 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.18 × 40 ICMarketsSC-Live11 0.20 × 10 Exness-Real17 0.25 × 4 AxioryAsia-02Live 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live10 0.57 × 7 Pepperstone-Edge02 1.00 × 1 Alpari-Pro.ECN2 1.15 × 33 Axi-US06-Live 1.65 × 69 ICMarketsSC-Live15 1.71 × 7 ThreeTrader-Live 1.75 × 4 RoboForex-ECN-3 2.71 × 17 ICMarketsSC-Live05 2.75 × 4 RoboForex-Prime 4.40 × 10 Axi-US09-Live 4.67 × 6 ICMarketsSC-Live25 5.00 × 1 ZealCapitalMarketSC-Live 5.00 × 2 FBS-Real-3 5.00 × 2 Exness-Real12 5.25 × 4 12 더...