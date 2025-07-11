- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
763
Прибыльных трейдов:
590 (77.32%)
Убыточных трейдов:
173 (22.67%)
Лучший трейд:
18.59 USD
Худший трейд:
-18.30 USD
Общая прибыль:
820.93 USD (54 240 pips)
Общий убыток:
-544.44 USD (42 338 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (13.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.68 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
66.23%
Макс. загрузка депозита:
12.92%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
9.79
Длинных трейдов:
410 (53.74%)
Коротких трейдов:
353 (46.26%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
1.39 USD
Средний убыток:
-3.15 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-24.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.39 USD (2)
Прирост в месяц:
4.19%
Годовой прогноз:
50.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
28.24 USD (2.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.44% (28.24 USD)
По эквити:
28.59% (326.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|763
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|276
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.59 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +13.08 USD
Макс. убыток в серии: -24.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.57 × 7
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|2.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live05
|2.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|4.40 × 10
|
Axi-US09-Live
|4.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|5.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|5.00 × 2
|
FBS-Real-3
|5.00 × 2
|
Exness-Real12
|5.25 × 4
еще 12...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
24
100%
763
77%
66%
1.50
0.36
USD
USD
29%
1:500